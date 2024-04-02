復活節長假一手沽205伙 較去年升兩倍

長假期內啟德新盤銷情最突出，華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，4日內累錄35宗一手成交，總成交金額逾8億元。項目上周六起開展新一輪銷售，包括以價單形式發售81伙及招標推售90伙，單日共售出27伙，套現逾6.46億元。澐璟開售至今累售184伙，套現逾79.3億元。

澐璟維港1號兩盤共沽46伙

同區另一新盤、中海外（0688）旗下已屆現樓的維港1號，4日內亦連錄約11宗一手成交，成交價671.9萬至2999.6萬元，實用面積呎價由19,898元至29,553元，逾半成交屬3房1套間隔，包括第2B座36樓A室的頂層連天台特色戶，實用面積1015方呎，外連576方呎天台，日前以招標售出，成交價2999.6萬元、實呎29,553元。

Belgrvia Place曉柏峰4日共錄15宗成交

至於「撤辣」後累沽逾1100伙的恒地（0012），旗下恒基（一）部過去4日錄得約20宗新盤成交，吸金逾1億元，大部分均來自長沙灣兩個新盤，包括Belgrvia Place及曉柏峰，分別錄得約9宗及約6宗新盤成交。恒基（二）部亦錄成交，其中啟德跑道區天瀧繼日前透過招標售出兩伙海景大戶、吸金8772萬元後，旗下大角嘴的利奧坊系列再錄得成交，包括兩伙屬利奧坊‧首隅（第5期），實用面積252至322方呎的1房單位，成交價493.21萬至582.36萬元、實呎約18,086至19,572元。

連方系列假期內累售約11伙

另萬科香港旗下深水埗連方II，上周六發售38伙，當日沽出5伙，新盤開售帶動同系的連方I，整個系列於假期內累售約11伙。