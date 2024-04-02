廖偉強：樓市熱潮持續 勢再現榮景

踏入第二季，相信市場仍會處於這種熱度之中，原因是內地人再次聚焦香港的物業，成為市場重大客源。目前樓價平均已由高位回落兩成半左右，加上內地人毋須再繳巨額辣招稅，他們會覺得香港物業非常抵買。此外，香港物業質素、管理、保安等，更是比很多地方都優勝。這也解釋了為何會有大批來自內地的「西餅客」湧現，即入市動輒以「半打」或「一打」計算的客戶。

反觀香港投資者、收租客等，則因為在這幾年間，受到經濟及樓價下跌的衝擊，所以態度仍是比較保守及慢熱。

由於發展商貨尾量仍然高企，暫仍未有條件可以加價而不影響銷售。其實，市場確有一些發展商見市况暢旺，想略為調升價錢，但加價後項目銷售即時停滯不前；地產代理亦很自然會「捨難取易」，客源漸漸就流向了其他新盤。當面對銷售放慢時，這些發展商唯有再提高佣金，推動代理去幫忙促銷。

筆者相信，樓市的壞消息已盡出，反而好消息會愈來愈多，例如美國預期減息、有更多家族辦公室、大型企業落戶香港、更多專才移入香港補充勞動力等等，都可以幫助香港更快走出經濟低谷，樓市「價量齊升」的榮景亦肯定會在今年內重現！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]