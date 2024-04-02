明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：達力普瞄準中東發展可留意

【明報專訊】我們的研究團隊於近期的業績期內，與多家上市公司管理層會面，有助進一步了解相關企業的業績及未來發展，從而發掘一些具潛力的股票。今個星期，我們會介紹市值約70億元左右的達力普控股（1921）。

集團主要有兩大業務分部，包括1）銷售石油天然氣用管及2）銷售新能源用管及特殊無縫鋼管；兩者分別佔總收入約64%及35%（餘下比率為銷售其他產品）。至於國家及地區分佈，內地的收入佔比達74%，海外則佔26%（主要為中東及非洲）。根據管理層所講，集團產品分為標準產品和客戶特殊需求產品，生產模式以「以銷定產」為主。策略上，集團積極發揮其研發與全流程生產線優勢，協助客戶進行特殊產品研發、製造和推廣，以突出產品差異化，從而增強與客戶的關係及互動。

業績方面，管理層坦承雖然去年內地多數行業均迎來復蘇， 但進程相對緩慢，令集團面對鋼產品需求下降、均價下移的挑戰，都令利潤空間收窄。只是前瞻未來，集團保持審慎樂觀，認為隨着中央經濟工作會議確定了「穩中求進」的工作總基調，預示提升石油勘探與加工水平、提高天然氣生產能力等保障能源安全的要求不會改變，而綠色及智能化的高水平發展亦同樣重要，將對集團的產品需求帶來正面推動。

因此，下文只會簡單評論去年業績，反而會用較多篇幅分享其最新業務發展。去年集團收入為38.5億元人民幣，按年下跌8.9%；當中，石油天然氣用管下跌6.6%，新能源用管及特殊無縫鋼管則下跌15.1%。根據業績公告，前者收益降低主要是市場下行，產品價格下降所致；而後者則同時受行業內需不足，數量及價格均下降所影響。同期經調整淨利潤為1.4億元人民幣，按年下跌8.2%。

受累去年行業大環境較差，集團業績其實符合預期，重點是未來動向。除受惠內地政策外，其中東業務擴張值得同大家分享。集團董事會於今年3月通過對中東未來戰略發展的規劃，將建立區域總部、研發中心、智能工廠和數據控制中心等，以進一步完善其於中東的未來長期戰略。而在我們與管理層見面時，他們亦用了較多時間闡述此戰略的好處，包括1）當地是中國「一帶一路倡議」的重要伙伴，亦是連結亞洲、歐洲及非洲的全球樞紐，發展中東有利於獲得當地的政策及融資等支持；2）中東的石油產量及儲量均居世界前位，對石油天然氣用管和新能源輸送管有相當大的市場需求，是次發展可以更好地把握中東和北非的業務機會；3）將生產設施建設在中東，可以更好地服務當地客戶，例如更容易為他們提供度身訂做的產品服務。

集團着力技術研發，並推動智能化生產及綠色發展，建議大家關注其中東戰略，中長線可帶動收入及盈利增長，利好股價表現。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

港交所特專上市新規一周年未開齋 共兩公司申請 業界：市值等門檻高
港交所特專上市新規一周年未開齋 共兩公司申請 業界：市值等門檻高
彭博：亞太區IPO集資額首季挫46%
彭博：亞太區IPO集資額首季挫46%
市場憧憬經濟復蘇 滬深三大指數高收
市場憧憬經濟復蘇 滬深三大指數高收
內地上月財新製造業PMI升至1年高
內地上月財新製造業PMI升至1年高
內地多家新能源車企 3月交付量錄雙位數升幅
內地多家新能源車企 3月交付量錄雙位數升幅
Klook：投資港業務資金增1倍
Klook：投資港業務資金增1倍
瑞銀集團CEO安思杰：估值充分反映 美股中長期仍吸引
瑞銀集團CEO安思杰：估值充分反映 美股中長期仍吸引
瑞銀瑞信合併 把握三大方向致勝
瑞銀瑞信合併 把握三大方向致勝
瑞銀李智穎：中資股增派息回購 看高一線
瑞銀李智穎：中資股增派息回購 看高一線
瑞銀料亞洲客資產佔全球比例升至20%
瑞銀料亞洲客資產佔全球比例升至20%
縱目獲小米支持 3年共蝕16億
縱目獲小米支持 3年共蝕16億
私募基金項目料回A增 美富：內地新股市場表現較佳
私募基金項目料回A增 美富：內地新股市場表現較佳
國際合伙人出手 多尋具內地背景項目
國際合伙人出手 多尋具內地背景項目
WWi：女性為職場提供不同思考方式
WWi：女性為職場提供不同思考方式
內地百強房企 3月銷售跌46%
內地百強房企 3月銷售跌46%
有限預算辦夢想婚禮 收支平衡有法
有限預算辦夢想婚禮 收支平衡有法
環球經濟數據
環球經濟數據
奧雅納：研平台識別「擱淺物業」 「三部曲」為客戶量身訂做「脫碳策略」
奧雅納：研平台識別「擱淺物業」 「三部曲」為客戶量身訂做「脫碳策略」
金子：電動車推出 小米Call 19683
金子：電動車推出 小米Call 19683
張兆聰：聯想貼近通道底部 可博彈
張兆聰：聯想貼近通道底部 可博彈
張兆聰：資金回流傳統行業 AES追落後
張兆聰：資金回流傳統行業 AES追落後
伍禮賢：國藥季度收入重回增長 具規模優勢
伍禮賢：國藥季度收入重回增長 具規模優勢
經絡按揭轉介：「撤辣」效應 樓按市場逐步回暖
經絡按揭轉介：「撤辣」效應 樓按市場逐步回暖
涂國彬：金價創新高條件有變？
涂國彬：金價創新高條件有變？
投資者及理財教育委員會：從指數了解ESG投資
投資者及理財教育委員會：從指數了解ESG投資
袁國守：憧憬恢復派息 金沙中國追落後
袁國守：憧憬恢復派息 金沙中國追落後
謝偉銓：打擊濫用公屋 資源可獲善用
謝偉銓：打擊濫用公屋 資源可獲善用
揀延期年金宜睇IRR 留意取款期
揀延期年金宜睇IRR 留意取款期
沈永年：中山新盤設直通巴吸港客
沈永年：中山新盤設直通巴吸港客
許健生：小米新能源車背水一戰
許健生：小米新能源車背水一戰
陳正犖：第二季匯市展望 美元料區間波動
陳正犖：第二季匯市展望 美元料區間波動
袁啓亮：節假日營銷目標（三之三）
袁啓亮：節假日營銷目標（三之三）
袁國守：港股考驗上升通道底16,400點
袁國守：港股考驗上升通道底16,400點
林少陽：傳媒困境成各行業經營縮影
林少陽：傳媒困境成各行業經營縮影
技術取勝：交行突破下降軌
技術取勝：交行突破下降軌
李聲揚：兩大常犯投資錯誤
李聲揚：兩大常犯投資錯誤
蔡金強：資源的黃金時代：狂飈的可可
蔡金強：資源的黃金時代：狂飈的可可
艾雲豪：創投三大成功因素
艾雲豪：創投三大成功因素
李順威：美減息對股市刺激應打折扣
李順威：美減息對股市刺激應打折扣
劉思明：海吉亞績佳 股價料走出谷底
劉思明：海吉亞績佳 股價料走出谷底
瑞銀亞洲：美股或趨波動 納指沽10196
瑞銀亞洲：美股或趨波動 納指沽10196
摩根大通亞洲：績後回購股份 騰訊牛53450
摩根大通亞洲：績後回購股份 騰訊牛53450
周顯：印度孟買富豪多過北京 不值得羨慕
周顯：印度孟買富豪多過北京 不值得羨慕
張佩儀：謹慎管理MPF 睇年度報表了解基金表現
張佩儀：謹慎管理MPF 睇年度報表了解基金表現
王弼：誰能釋放派拉蒙真正潛力
王弼：誰能釋放派拉蒙真正潛力
曾淵滄：撈本地地產股等起飛
曾淵滄：撈本地地產股等起飛
湯文亮：隨便call loan 銀行破壞自己信譽
湯文亮：隨便call loan 銀行破壞自己信譽
陳永傑：聯儲放鴿 全球樓股得益
陳永傑：聯儲放鴿 全球樓股得益
廖偉強：樓市熱潮持續 勢再現榮景
廖偉強：樓市熱潮持續 勢再現榮景
布少明：經濟成樓市「大陽春」關鍵
布少明：經濟成樓市「大陽春」關鍵
馬泰陽：撤辣滿月 利好樓市信息湧現
馬泰陽：撤辣滿月 利好樓市信息湧現
Blue Coast復活節4日假 暫收1.2萬票 超額逾47倍 最快日內第二度加推
Blue Coast復活節4日假 暫收1.2萬票 超額逾47倍 最快日內第二度加推
復活節長假一手沽205伙 較去年升兩倍
復活節長假一手沽205伙 較去年升兩倍
柏麗豪園3房700萬沽 3個月彈近兩成
柏麗豪園3房700萬沽 3個月彈近兩成
十大屋苑周末11宗成交 「撤辣」後連續5周雙位數水平
十大屋苑周末11宗成交 「撤辣」後連續5周雙位數水平
新地15商場復活節長假 人流生意額升8%
新地15商場復活節長假 人流生意額升8%
泰峯間隔多元化 高層景觀開揚
泰峯間隔多元化 高層景觀開揚
沙田中心交投增 兩房呎售1.4萬
沙田中心交投增 兩房呎售1.4萬
僱主醫保未必夠 買Top Up自保
僱主醫保未必夠 買Top Up自保