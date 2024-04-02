陳正犖：第二季匯市展望 美元料區間波動

【明報專訊】美元未來3個月和12個月內或基本持平。目前外匯市場的一個不尋常特徵是外匯波動性低且不斷下降，目前七國集團（G7）貨幣波動率已接近過去30年的低位，再加上我們認為美聯儲和歐洲央行等主要央行可能採取日益接近的減息步伐，意味美元或保持區間波動。鑑於歐元兌美元在美匯指數中的比重較大，我們對歐元兌美元3個月及12個月目標價同是1.1，很大程度上反映上述觀點。
日圓和瑞郎最有可能偏離這種低波動環境。日本央行的鴿派基調可能會使日圓在較短的1至3個月內保持弱勢，並導致美元兌日圓測試近幾十年高位；但長期來看，日本近期加息後美日債息差距縮小，可能推高日圓。瑞士央行減息，瑞郎不太可能大幅轉強，但美元兌瑞郎要突破0.91至0.92，亦需要新的催化劑。
澳元和紐元可能仍受到相對鷹派央行的大力支持，與其他國家相比，通脹相對持續更長時間，而且主要大宗商品價格強勁（例如金價對澳元有影響）或帶動這些貨幣在3個月和12個月內，可能得到相對較好的支持。中國經濟樂觀情緒的初步反彈也可能起到利好作用，即使離岸人民幣仍面臨溫和下行壓力。
渣打香港財富管理高級投資策略師
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）