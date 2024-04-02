陳正犖：第二季匯市展望 美元料區間波動

日圓和瑞郎最有可能偏離這種低波動環境。日本央行的鴿派基調可能會使日圓在較短的1至3個月內保持弱勢，並導致美元兌日圓測試近幾十年高位；但長期來看，日本近期加息後美日債息差距縮小，可能推高日圓。瑞士央行減息，瑞郎不太可能大幅轉強，但美元兌瑞郎要突破0.91至0.92，亦需要新的催化劑。

澳元和紐元可能仍受到相對鷹派央行的大力支持，與其他國家相比，通脹相對持續更長時間，而且主要大宗商品價格強勁（例如金價對澳元有影響）或帶動這些貨幣在3個月和12個月內，可能得到相對較好的支持。中國經濟樂觀情緒的初步反彈也可能起到利好作用，即使離岸人民幣仍面臨溫和下行壓力。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]