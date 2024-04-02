揀延期年金宜睇IRR 留意取款期

明報記者 劉敬華

年金是一種在退休後的指定期內，一般由10年至終身不等，讓年金持有人可每月收取固定金額，猶如月月出糧。世上當然沒有免費午餐，年金持有人需於退休前為其年金供款，方能於退休後自選的「提取期」（又稱年金期或年金入息期）內獲保險公司每月派發年金收入，即年金持有人以目前（退休前）的現金流，去換取將來（退休後）的現金流。

市場上的年金產品種類眾多，若按是否有累積期作分類，一般可分為「即期年金」與「延期年金」。即期年金沒有累積期，年金持有人一次過繳付保費後，隨即可每月領取年金收入。這類年金較適合於退休前已儲備了一筆資金的退休人士，在退休後立即選擇以儲備購買即期年金，一次過辦理手續及繳款，即可確保日後每月有收入，且不用再花時間管理，但缺點是在取款上相對欠缺彈性，難以應對退休後突如其來的資金需求，故只宜以部分退休儲備購入即期年金。

大部分設指定取款年限 非終身派發

對於距離退休年齡較遠的在職人士，則可考慮設有累積期的延期年金，這類年金產品的持有人可選擇一筆過，或以分期供款方式繳付保費，讓資金在累積期內積存生息及繼續投資，待一段時期後，方開始領取年金收入。由於一般會選擇於退休後開始領取年金收入，這類年金可讓在職人士，趁年輕時以分期儲蓄方式累積退休資金，並在退休時把累積資金轉化為穩定的年金收入。目前市場上合資格延期年金保單（QDAP）所繳付的保費更可扣稅，扣除總額為每課稅年度最高6萬元，而此扣稅額是與可扣稅強積金自願性供款（TVC）共同使用。

現時市場上QDAP的年金取款期，大部分為指定年限，而非終身派發。據保監局訂立的指引，此類年金的年金領取期不得少於10年，年金持有人須年屆50歲或以上方可領取年金，供款期最少5年，保費總額最少為18萬元。是次比較的QDAP計劃，除富通「裕享」延期年金計劃2可選5年或9年供款期外，其他計劃均提供5年或10年的供款期選擇，年金期方面，是次比較的計劃大多可提供10年及20年的選項，其中永明豐碩延期年金計劃可選10年、15年、20年或至100歲的年金期。

至於年金的回報率，應比較內部回報率（Internal Rate of Return或IRR），IRR綜合計算了每期的流入流出現金量及時間，因此供款額、供款期、累積期及提取期等因素，也會影響IRR，應以相同條件作比較。還要留意，QDAP所派發的年金入息一般分為「保證」及「非保證」兩部分，「非保證」部分一般受保險公司的投資回報、理賠及盈利等因素所影響。假設於45歲投保，選擇供款10年，累積20年，即65歲退休開始取款，年金取款年期為20年，即領取年金至85歲， 是次比較的計劃中，85歲保證IRR以永明豐碩延期年金計劃的介乎1.57%至2.52%，較為吸引。

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