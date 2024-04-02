經絡按揭轉介：「撤辣」效應 樓按市場逐步回暖

另外，該月份新取用按揭貸款金額及宗數分別錄得114億元及2505宗，對比1月份的160.54億元及3403宗，金額及宗數分別下跌46.54億元（29%）及898宗（26.4%），宗數見自1997年有紀錄即逾27年以來新低，金額則見近8年（94個月）新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2月份受假期及市場觀望《財政預算案》影響，使按揭數字錄有紀錄新低，而現時政府全面「撤辣」，即時激活樓市，一二手交投均明顯上漲，料樓按市場交投將逐漸回暖，年內按揭宗數有望回穩。

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