內地百強房企 3月銷售跌46%

52家單月業績跌幅超五成

從企業表現來看，今年3月逾八成百強房企實現單月業績按月增長，但單月和累計業績按年降低的房企也佔到近九成。單月業績按年跌幅大於50%的企業數量達到52家，業績按年整體呈普降態勢。

第一季百強房企累計操盤金額超百億的房企只有16家，而2023年同期有34家，2022年同期為40家。報告指今年以來，儘管政策面持續優化、釋放利好，一線及部分強二線核心城市調控政策鬆綁，但市場信心支撐不足、需求及購買力低迷，行業預期尚未得到明顯修復。中短期來看，市場整體走向並不明朗，經營環境仍存在各種不確定性，又預計短期內市場供求不會出現明顯轉暖，企業銷售將持續面臨較大壓力。

料本月成交或續弱復蘇

克而瑞預料4月成交總量規模或將延續弱復蘇走勢，絕對量與3月持平或小幅微增，不過基於去年基數較高，按年還將延續跌勢。

另外，據中指研究院數據顯示，3月百城二手住宅平均價格為每平方米15,088元，按月跌0.56%，跌幅較2月擴大0.19個百分點，已連續23個月環比下跌；按年跌幅擴大至4.8%。同期百城新建住宅平均價格為每平方米16,311元，按月上漲0.27%，漲幅較2月擴大0.13個百分點；按年上漲0.82%。