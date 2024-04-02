瑞銀瑞信合併 把握三大方向致勝

【明報專訊】去年4月安思杰重返瑞銀集團，出任行政總裁，過去一年主理瑞銀與瑞信此世紀合併交易，他在上周二出席「米爾肯研究院全球投資高峰會」 時被問到合併成果如何。安思杰表示：「首先，我需要稱讚的是，瑞信有很好的員工、很好的產品、很好的能力及很好的客戶，瑞銀就此高度評價，我們真心相信來自瑞信員工加入瑞銀後，會繼續有理想事業，同時亦令瑞銀更強大；第二，瑞銀原有聚焦的商業模式會繼續，也是瑞銀及瑞信合併後向前的路徑，清楚了解此路徑會為員工帶來確定性；第三，來自瑞信的員工去年加入瑞銀後，年底已根據瑞銀原有的考核機制來評估表現，從而決定升遷及待遇。目前回看，我會說即使合併很複雜，但首階段屬非常成功，我對未來的路途充滿信心。」
冀股東員工客戶以瑞銀為榮
被問及出任瑞銀集團行政總裁一年有何感受，安思杰認為，出任此份重要工作，與人生其他大事一樣，最重要是以激情（passion） 去做，不止是為自己賺錢，而是在做一些有意義的事：「我覺得你要喜愛你的工作，這樣的話，你最終都會有好的事業及薪酬，否則的話，你可能在除了每月收到工資的一天之外，其他日子均會感到痛苦。」
安思杰續說，作為瑞銀集團行政總裁，除了要實現眾多財務關鍵績效指標（KPI）外，他希望，瑞銀集團的員工及客戶，會以與瑞銀集團同行為榮：「當員工及客戶同樣以瑞銀集團為榮的話，很難想像股東不會也是這樣，我們希望在股東、員工及客戶利益之間取得平衡，令此三大持份者均感到高興。」
瑞銀股價一年升逾四成 市值逾千億美元
從去年第二季至今年第一季期間，瑞銀集團（美：UBS）股價上升逾四成（見圖3），以上周五收市價30.72美元計，市值為1063億美元。
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