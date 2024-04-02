瑞銀集團CEO安思杰：估值充分反映 美股中長期仍吸引

【明報專訊】憧憬美國即將減息，環球股市首季表現不俗，當中美股標指及日本日經平均指數分別勁升10.16%及20.63%，港股恒指及內地滬深300指數分別下跌2.97%及上升3.1%，在踏入第二季之際，今期封面故事由瑞銀集團行政總裁安思杰（Sergio Ermotti ）及瑞銀財富管理投資總監辦公室大中華區股票主管李智穎分析最新形勢。安思杰分析，美股經過前季及上季急升後，現時估值已屬充分（pricing perfection）甚至是自滿（complacency），他亦認為市場現時普遍高估了聯儲局大幅減息的空間，但他強調，美股中長期仍具備吸引力及競爭力。李智穎則估計，恒指本季仍處上落市，選股不選市，較看好高股息率的股份。
明報記者 葉創成
瑞銀集團行政總裁安思杰上周來港，在周三主持「新地高鐵西九龍總站上蓋項目——瑞銀新辦公室大樓平頂儀式」前，周二到尖沙嘴麗晶酒店出席美國著名智庫機構米爾肯研究院（Milken Institute）主辦「米爾肯研究院全球投資高峰會」 （Milken Institute Global Investors' Symposium），分享全球投資市場不少精闢獨到的觀點，值得《Money Tuesday》的讀者參考。
被問及近月除了美股屢創新高外，日本央行前周宣布提高利率、結束零利率政策後，日經平均指數前周亦曾創歷史高位，與此同時，前周瑞士央行卻出乎市場意料地宣布減息，環球股市目前處於非理性亢奮（exuberant）或至少是在為風險定價時過分樂觀。
稱通脹難回2% 美息或長期處3.5至4.5厘
安思杰表示：「我暫不會用『非理性亢奮』來形容現時的股市，但至少市場看來已估值充分（pricing perfection），回看過去約6個月，市場對於央行減息預期由一個極端走向另一個極端。我的看法是這樣，利率走勢應由通脹決定，過去一段時間通脹由高單位數回落到3%至3.5%，雖然這並不是容易的事，但至少也是相對容易的事，令人憂慮的是，向前看的話，要達至央行2%的通脹終極目標並不容易，我真的相信此過程將會更具挑戰，故亦認為現時股市處於自滿（complacency）的水平，要留意何時才可真正實現2%的通脹終極目標，聯儲局主席鮑威爾多次表明，現時通脹仍處於過高水平，需要看到通脹真的受到控制。」
總括而言，安思杰指出，由於他相信美息將在中長期維持在較高水平，因此他對美股短期後市的看法不如市場樂觀：「在過去15至20年，如果看經濟趨勢的話，便會發現一旦趨勢形成後，延續的時間比我們預期長，例如在2008年金融海嘯後出現的零利率甚至負利率政策，初期人們覺得這只是短期現象，結果此環境反覆維持了10多年。向前望的話，我覺得2022年開始的高息環境很可能還會持續一段長時間，也就是說，我對某些人指經濟難以長期承受3.5厘至4.5厘的高利率的觀點感到難以理解，我的觀點是，以長期歷史來說，這才是標準的水平（見圖1）。」
美國債息佔政府開支16% 宜減赤字
被問及現時美國國債規模高達30多萬億美元，相關利息開支佔政府總開支近16%，此情况是否可以持續呢？中長期將帶來哪些影響？安思杰指出，這是很好的問題，而他相信美息不會因此便顯著回落。《Money Tuesday》認為，若聯邦基金利率上端由現時的5.5厘，回落至1980年代以來的平均值4.5厘（見圖1），將有1厘的減息空間；安思杰則強調，美國國債高企的問題屬難以持續，而要解決此問題，首先要從根源着手，了解此高達30多萬億美元國債是如何出現的。
根據彭博數據，美國國債規模在1993年6月僅為4.351萬億美元，至今年3月上升至34.578萬億美元，即過去逾30年勁升近7倍（見圖2），而《Money Tuesday》分析，關鍵原因是美國政府期內入不敷支，出現巨額財赤，因此要發行巨額國債來為此埋單。安思杰認為，美國上述增長模式需要改變：「我個人的觀點是，這也是我的期望，要達致經濟增長，未來需要的是高質量的經濟增長，以政府發行國債去推動經濟增長的模式需要減少，因為此舉會間接導致人為的超低利率，而此貨幣政策是難以持續的。」
中國經濟轉型 着重高質量發展
被問及瑞銀集團在亞洲有重要業務及不少客戶，在近年中美關係緊張的情况下，投資者應該如何根據此新形勢作出部署呢？安思杰表示，瑞銀集團傾向聚焦於長期支持亞洲經濟增長的因素：「過去23年亞洲經濟增長以及資產表現均令人讚嘆的，我相信亞洲資產未來20年會繼續為投資者帶來頗理想的回報，即使現時的確面對挑戰，有關挑戰來自地緣政治緊張可能影響經濟發展，但也有正面因素，原因是不論中國以至整體亞洲市場規模已大至形成匯聚效應 （critical mass ）。」
美經濟競爭力強 中長期看好美資產
聚焦看中國經濟的話，安思杰指出，經濟正在轉型，減少依賴房地產、以高質量發展推動經濟增長，事實上，中國正走在創新前沿，這對經濟增長屬非常正面。
在中國以外的亞洲市場，安思杰認為，今年可望錄得雙位數回報，亮點是上市公司正積極應用數碼科技或人工智能，營運效率提高，因此利潤率亦可望改善。亞洲市場以外，安思杰強調，中長線而言，瑞銀集團始終看好美國資產，原因是美國經濟仍然維持很強競爭力，即使短期料面對一些挑戰。作為比較，他認為歐洲經濟正在面對很多挑戰，而且不少屬結構問題。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）