市場憧憬經濟復蘇 滬深三大指數高收

受小米（1810）推出首款電動車小米SU7推動，與汽車板塊相關股份做好，海泰科（深：301022）、中捷精工（深：301072）及鐵流股份（滬：603926）昨升超過一成。個別滬指重磅股亦隨大市做好，貴州茅台（滬：600519）升1.1%，中國人壽（滬：601628）及中國銀行（滬：601988）分別升3.3%和1.4%。

日經指數失守4萬關

亞太區內除香港及澳洲因復活節假期休市，其他股票市場照常開市並普遍下跌。日本央行公布「短觀調查」，日本主要製造商的商業信心指數一年以來首度下滑，日經指數失守4萬點關口，收報39,803點，跌566點或1.4%。

韓國出口數據增長，韓國KOSPI指數升0.04%，報2746點。台灣加權指數收報20,222點，跌0.4%。而有「恒指黑期」之稱的新加坡HS 50指數期貨，截至周一晚上8時左右報16,734點，較恒指現貨高水193點。