彭博：亞太區IPO集資額首季挫46%

內地與本港IPO表現仍弱

事實上，香港自2022年10月後從未出現過集資超過10億美元的大型IPO。中證監於去年3月31日實施境外上市備案制度，要求中企於上市前需向中證監提交資料，惟市場有意見指其備案制度審核進度緩慢，先前有統計顯示，截至今年3月7日，通過其備案的平均登記日數高達113日。

本報上周曾報道，中證監境外上市備案制度推出前和後，比較香港新股上市時間，發現去年由首次遞表到上市平均天數高達447日，均分別高過2022年及2021年的341日和235日。

香港近日雖見較多公司向港交所遞表申請上市，但實際港股IPO市場仍然冷清。截至3月28日止，今年在港掛牌新股為12家，較去年同期少一家；涉及集資總額達47.32億元，按年跌17.1%。

據羅兵咸永道數據顯示，去年在香港集資最多的公司為珍酒李渡（6979）的53億元，相較2022年集資額最高、達184億元的中免（1880），集資額相差約72%。