新盤首季銷售破5000宗 5年新高 Blue Coast收逾9000飛 挑戰今年票王

明報記者 林可為

新盤市場於2月底「撤辣」後全面起動，除令3月新盤成交急增至近4320宗（其中復活節3日假期售約180伙），創1998年11月錄約6300宗後、逾25年來按月新高外，更帶動首季整體一手銷售增至約5030宗，相較去年第四季錄2300餘伙增加逾一倍，亦屬2019年首季以來的5年按季新高。

值得留意的是，會德豐將軍澳日出康城Seasons Place售逾540伙，吸金約36億元；恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place售逾410伙，吸金約22億元；新地（0016）啟德天璽‧海售約31伙，吸金約21億元，均屬第一季熱賣的全新盤。

除大型新盤銷情標青外，英皇（0163）旗下南區壽臣山15號、香港仔澄天、西半山半山捌號等3個港島盤，首季內合共沽出36伙，套現逾11億元，反映中型發展商在今次旺市下亦受惠。

Blue Coast 3日逾1萬人次參觀

至於市場焦點全新盤，樓花期長約20個月、長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast，自上周五起（3月29日）接受認購後，市場消息指出，過去3日收逾9000票，估計凍資約9億元，以首張價單138伙計，超額約64倍；若連同日前以折實均呎2.27萬元加推的110伙，即已開價單位共248伙，超額則為35倍。

市場估計，Blue Coast收票理想，料可打破Seasons Place早前次輪銷售收約1.178萬票的紀錄，成為今年新盤票王。

長實執行董事趙國雄表示，如市場反應熱烈，集團勢加推Blue Coast單位應市。事實上，Blue Coast設於紅磡置富都會商場的示範單位，過去3日累錄逾1萬人次參觀。

天瀧連售兩伙海景戶 吸金8772萬

綜合市場資訊，3月整體一手銷情錄近4320宗；其中恒地牽頭啟德跑道區天瀧，透過招標連售兩伙海景大戶，吸金8772萬元，售出單位包括第8座23樓B室，實用1298方呎4房戶，成交價4936萬元，實呎3.8萬元。

市况暢旺，連帶「撤辣」前銷情較慢熱的單幢盤亦提速；已屆現樓、佳寧娜（0126）與宏達合作的深水埗佳悅，3月累售約31伙，料吸金約1.2億元。

分析：次季新盤料售逾6000宗 升兩成

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，踏入第二季，若發展商繼續以貼市價推盤，加上市場沒有特別負面消息，按每月平均一手成交錄約2000宗推算，第二季整體一手成交可望破6000宗，較首季錄逾5000宗，上升約兩成。

二手方面，美聯首席助理聯席董事林智明稱，土瓜灣二手睇樓氣氛不俗，其中翔龍灣第2座高層F室，實用427方呎兩房戶，議價後減價10萬元或1.5%，以660萬元沽出，實呎1.54萬元；原業主2013年約532萬元購入，帳面賺約128萬元或24%。

[香港地產]