明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

新盤首季銷售破5000宗 5年新高 Blue Coast收逾9000飛 挑戰今年票王

【明報專訊】政府2月底全面「撤辣」，猶如為去年下半年起轉趨沉寂的新盤市場，注入「強心針」，除帶動3月一手銷情增加至近4320宗，相對2月錄約270宗，按月勁升約15倍外，更令2024年首季整體一手銷情升至約5030宗，料屬2019年第一季，即反修例風波爆發前，錄約5605宗後的5年來按季新高。業界分析指出，若第二季（4月至6月）發展商續採取貼市價開盤策略，本季整體一手銷量有機會突破6000宗，即按季增兩成。

明報記者 林可為

新盤市場於2月底「撤辣」後全面起動，除令3月新盤成交急增至近4320宗（其中復活節3日假期售約180伙），創1998年11月錄約6300宗後、逾25年來按月新高外，更帶動首季整體一手銷售增至約5030宗，相較去年第四季錄2300餘伙增加逾一倍，亦屬2019年首季以來的5年按季新高。

值得留意的是，會德豐將軍澳日出康城Seasons Place售逾540伙，吸金約36億元；恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place售逾410伙，吸金約22億元；新地（0016）啟德天璽‧海售約31伙，吸金約21億元，均屬第一季熱賣的全新盤。

除大型新盤銷情標青外，英皇（0163）旗下南區壽臣山15號、香港仔澄天、西半山半山捌號等3個港島盤，首季內合共沽出36伙，套現逾11億元，反映中型發展商在今次旺市下亦受惠。

Blue Coast 3日逾1萬人次參觀

至於市場焦點全新盤，樓花期長約20個月、長實（1113）及港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast，自上周五起（3月29日）接受認購後，市場消息指出，過去3日收逾9000票，估計凍資約9億元，以首張價單138伙計，超額約64倍；若連同日前以折實均呎2.27萬元加推的110伙，即已開價單位共248伙，超額則為35倍。

市場估計，Blue Coast收票理想，料可打破Seasons Place早前次輪銷售收約1.178萬票的紀錄，成為今年新盤票王。

長實執行董事趙國雄表示，如市場反應熱烈，集團勢加推Blue Coast單位應市。事實上，Blue Coast設於紅磡置富都會商場的示範單位，過去3日累錄逾1萬人次參觀。

天瀧連售兩伙海景戶 吸金8772萬

綜合市場資訊，3月整體一手銷情錄近4320宗；其中恒地牽頭啟德跑道區天瀧，透過招標連售兩伙海景大戶，吸金8772萬元，售出單位包括第8座23樓B室，實用1298方呎4房戶，成交價4936萬元，實呎3.8萬元。

市况暢旺，連帶「撤辣」前銷情較慢熱的單幢盤亦提速；已屆現樓、佳寧娜（0126）與宏達合作的深水埗佳悅，3月累售約31伙，料吸金約1.2億元。

分析：次季新盤料售逾6000宗 升兩成

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，踏入第二季，若發展商繼續以貼市價推盤，加上市場沒有特別負面消息，按每月平均一手成交錄約2000宗推算，第二季整體一手成交可望破6000宗，較首季錄逾5000宗，上升約兩成。

二手方面，美聯首席助理聯席董事林智明稱，土瓜灣二手睇樓氣氛不俗，其中翔龍灣第2座高層F室，實用427方呎兩房戶，議價後減價10萬元或1.5%，以660萬元沽出，實呎1.54萬元；原業主2013年約532萬元購入，帳面賺約128萬元或24%。

[香港地產]

相關字詞﹕港島南岸 港鐵 長實 Blue Coast 天璽‧海 Belgravia Place SEASONS PLACE 反修例風波 全面撤辣

上 / 下一篇新聞