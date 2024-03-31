美聯儲鮑威爾：通脹符預期 沒必要急於減息

上周五美國公布核心個人消費支出（PCE）指數繼1月按月升0.5%後，2月再升0.3%，為一年來最大連續升幅，鮑威爾回應，近期公布通脹數據接近符合他們預期，但未如去年底所見般佳，繼續預期通脹回落道路相當波折，重申目前美國經濟衰退可能性不高。

市場普遍預期聯儲局會在今年6月減息，花旗經濟師Veronica Clark認為，鮑威爾講話訊息整體沒太大變化，2月通脹對當局而言可以接受。市場目前對減息信心稍增加，相信未來數月當局會作出減息決定。

歐央行委員：歐更快實現2%通脹目標

瑞士央行上月出乎市場預期減息0.25厘，為主要央行中率先轉向，市場關注其他央行會否較美國更早減息，推動美匯指數近兩周反彈至104水平，上周四收報104.49。身兼歐央行管理委員會成員的奧地利央行行長Robert Holzmann稱，歐洲經濟增速低於美國，推升價格的動力進一步減弱，工資較低有助價格放緩，更快實現2%的通脹目標；一改2月時認為歐央行不會較美國早減息的看法。

Robert Holzmann重申，歐央行應該只根據對6月數據的預測來決定何時減息，會更好反映物價和工資變化。75歲的Holzmann又表示，不會尋求新一個6年任期，將在明年8月卸任。