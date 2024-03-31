太盟等投資600億 萬達失萬達商管控制權

內媒：是次投資不設對賭條款

是次協議為落實去年12月底，萬達與太盟簽署投資框架協議，為太盟於2021年投資珠海萬達商管贖回期結束後，對珠海萬達商管的投資安排。根據原有對賭協議，珠海萬達商管在2023年底前無法上市，萬達需向投資者返還300億元，珠海萬達商管曾四度申請來港上市，但去年6月提交的申請已在去年底失效。內媒財聯社引述知情人士稱，此次簽署投資協議，雙方未設對賭條款，也沒明確約定上市時間。

以金額計，是次交易為近5年來內地私募股權市場單筆最大規模投資，協議未披露各投資者持股比例。珠海萬達商管目前管理496個大型商業廣場，自太盟、中信資本及Ares等現有投資者於2021年8月投資以來，該公司於2021年至去年對股東分紅分別為46億元、67億元和88億元。太盟合伙人及私市股權聯席主管黃德煒稱，投資反映國際機構投資者對該公司長遠發展的期待和認可，並帶來良好穩定回報。