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經濟

內地消費結構變 餐飲表現勝商品零售

【明報專訊】內需是去年推動內地經濟復蘇的主力，不過相對餐飲及旅遊復蘇旺盛，商品消費復蘇相對較弱。本報記者3月初在北京採訪兩會期間所見，旅遊區王府井周末人流暢旺，周邊商場人流主要集中於食肆樓層，商品服裝、金飾等店舖則生意較淡靜，有當地居民表示，新冠疫情後生活形態改變，相對花費在奢侈品，以旅遊等「充電」方式更感到滿足。有經濟師認為，商品消費向服務消費過度，是疫後全球的結構改變，今年內地旅遊將保持旺盛，商品消費則看好受惠「以舊換新」政策的消費品。

京商場食肆樓層人流明顯較旺

國家統計局早前公布，今年首兩個月內地零售總額增長5.5%，餐飲收入消費按年上升12.5%，延續新冠疫情後保持雙位數增幅，而商品消費則按年增長4.6%，其中與餐飲相關的食品類消費按年增9%、煙酒類增13.7%；而耐用品消費保持較慢增幅，金銀珠寶類按年增5%，服裝類增1.9%，日用品類按年減0.7%。情况與在北京所見相符，售賣服裝店舖甚少顧客在店內購物，同層亦有部分空置舖位，而下層茶飲店則有人排隊等候。

在北京工作的王小姐表示，相對新冠疫情前較注重工作賺錢，疫情讓大家更着重自己想法，崇尚享受當下，相對消費在奢侈品，花費在旅遊等休息方式更讓人感到滿足。另外，疫情下網購更普及，也改變消費觀念更為注重性價比，網上有不少廉宜又好用的貨品，沒必要追求名牌。

分析：今年消費靠「以舊換新」帶動

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，疫情期間供應鏈問題令不少商品缺貨，消費者轉向娛樂消費，加上疫後解除旅遊限制，不論在香港、中國內地或全球，都有消費由商品轉向服務是結構的改變。至於消費結構轉向服務業會否影響消費增長，她認為與市場能否調節生產結構，捕捉需求有關，例如香港早前航空旅遊人手不足，未能捕捉旅遊需求增長，現時已着力解決人手供應，並提供更豐富旅遊體驗滿足市場。

內地消費於今年首兩個月按年增長5.5%，姜靜認為，在去年高基數下是不錯的表現，但有效需求仍見疲弱，今年消費政策較多依靠消費品「以舊換新」帶動，效果會與以往「家電下鄉」類似，改善消費數據，若要靠內生動力帶動消費有較持續的增長，則要就業市場恢復，或資產市場穩定以改善負財富效應。

去年內地流行「消費降級」的說法，即消費者降低對品質的偏好，選擇較廉宜的替代品，王小姐認為情况在其生活圈相當明顯，經濟不景氣，身邊朋友對大額消費更謹慎，買菜過去會到盒馬鮮生等較高檔的超市，現在較多選擇菜市場，或拼多多買菜等低價超商。

另一名在京工作的劉小姐表示，經濟前景不太影響她的消費，目前消費額雖較疫前為少，或與網購、團購更盛行有關，即使是購買同一樣貴價商品，在電商平台的官方網店購買也更廉宜。

明報記者 歐陽偉昉

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