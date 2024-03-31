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經濟
香港地產

Blue Coast原價加推110伙 均呎22703元 兩日暫收逾5500票

【明報專訊】鐵路新盤備受追捧，由長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島第3B期Blue Coast，自上周五起接受認購後，過去兩天極速收逾5500票，發展商昨日乘勢加推110伙，最快本周開售。

明報記者 甘潔瑩

市場消息稱， Blue Coast在過去兩天共錄逾5500個登記，以首張價單138伙計，超額認購約40倍，但若連同昨日加推的110伙計，即已公布價單的單位共248伙，等同獲22倍認購。

長實趙國雄：「撤辣」後 重現買樓收租買家

長實執行董事趙國雄表示，為幫助市民安居樂業，昨日加推的單位屬原價加推，更重申「蝕少當賺」。他又透露，自「撤辣」後，除換樓需求，市場重現買樓收租的買家，昨日接觸的睇樓客中，部分有意購入3房單位作收租。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，加推110伙，單位實用面積介乎452至972方呎，包括60伙細3房、30伙大3房，以及20伙2房單位，計算最高折扣15%後，折實售價由905.8萬至2472.1萬元，實呎介乎19,938至25,805元，折實平均實呎22,703元。

長實營業部首席經理郭子威表示，昨日內地開始放假，內地客到示範單位的參觀比例上升，內地客人佔比升至接近三成。早前項目在內地路演推介後，吸引不少客人來港參觀，估算佔入票比例兩成至三成。

豪宅新盤再大額成交，長實旗下已屆現樓的港島半山波老道21 BORRETT ROAD，以招標形式售出10樓01號單位，實用2945方呎，5房雙套連儲物房間隔，連2個車位，成交價2.18億元，實呎74,024元，買家為內地客。

21 BORRETT ROAD沽1伙 涉2.18億

長實營業經理陳詠慈表示，疫情期間以至政府「撤辣」前，項目查詢從未間斷，至現時樓市全面「撤辣」，來自境外或本地準買家的預約數目更有倍增的現象。集團未來標售項目時，不但繼續善價而沽，對於入標價的要求亦只會有增不減。

另由華懋發展、已屆現樓的西半山大學閣，以招標形式售出第2座9樓B室，實用1584方呎，屬4房雙套間隔，成交價7200萬元，呎價45,455元。

澐璟昨沽27伙 套現逾6.46億

此外，華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨日以價單形式發售81伙，同日推出90個單位招標。發展商表示，昨日以價單售出14伙兩房戶，另以招標售出13伙3房單位，單日共沽出27伙，套現逾6.46億元。澐璟本月至今共售出73伙，套現逾25.5億元，而項目自2022年底開售至今，累售176伙，套現逾77.7億元。

[香港地產]

相關字詞﹕華潤置地（海外） 保利置業 澐璟 大學閣 21 BORRETT ROAD 郭子威 楊桂玲 趙國雄 Blue Coast

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