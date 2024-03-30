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2024年3月30日星期六
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美2月核心PCE通脹2.8% 按月放緩 亞太區股市普遍做好 A股升1%
日官員輪流出口術撐日圓 暗示干預
Blue Coast首日收逾2000票
嘉雲臺3房3488萬沽 逾一年升值9%
萬科冀兩年減債千億 獲深國資委4招支持
匯控：完成售加國業務 首季擬派特別息0.21美元
華為去年收入7042億 賺870億
譚新強：全球電動車產能過剩 中國應減投資
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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