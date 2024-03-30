萬科冀兩年減債千億 獲深國資委4招支持

主席減薪至每月1萬

隨着內房企業萬科1991年上市以來首次停派息，現時民企內房只餘龍湖（0960）、綠城中國（3900）、美的置業（3390）等少數企業繼續派息，數目買少見少。個別較重磅的內房股如碧桂園（2007），也追隨其他較早前宣布延遲公布業績的中小內房隊尾，公布需要延遲放榜。

萬科在停派息同時，一眾全職工作的董事級人馬也自願放棄去年度獎金，根據該集團財務報告顯示，合計916.1萬元，當中郁亮放棄127萬元，在眾董事中放棄獎金最多。郁亮更表示，不分紅的艱難決策，是為未來兩年削債1000億元的非常重要工作創造條件。他強調對萬科未來表達了充分的信心，以公司目前的能力，輕裝上陣後能夠更好地、更長久地為股東創造價值。

萬科管理層又提到，去年11月6日與金融機構的交流溝通會上，深圳國資委做出非常積極的表態，後者已採取4大類措施，以市場化和法制化方式來支援萬科。當中包括幫助萬科處置流動性比較低的不動產和長期股權投資；以市場化方式來認購萬科旗下具盈利的消費基礎設施；通過深圳國企和萬科之間的產業型協同，推動多個項目合作；深圳國資委也在積極協調金融資源來支持萬科。這些專案如果全部落地完成，預計可以幫助釋放流動性在百億元以上。

總裁：這一關一定闖得過去

總裁兼執行長祝九勝強調，銀行支持力度足夠，給予3年過渡期，目標在兩年內減債1000億元人民幣。他重申：「這一關我們一定能闖得過去」。該集團財務報告又顯示，期內經營性現金流縮至39.1億元，撇除預收款負債率5年連降至65.5%，但淨負債率大升11.05個百分點至54.66%。