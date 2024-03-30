明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

萬科冀兩年減債千億 獲深國資委4招支持

【明報專訊】近日屢傳流動性問題的內房龍頭萬科（2202），2023年度盈利大倒退45.62%至約120億元（人民幣，下同）兼不派息。內地市場昨日繼續買賣，萬科A股（深：000002）開低後，最多曾跌3.8%，收市時跌幅收窄至2.6%。集團主席郁亮及一眾管理層自願削薪，當中郁亮只領取稅前每月1萬元人民幣。郁亮又說，31年來首次不分紅為削債創造條件，並獲深圳國資委4招支持。當中包括處置流動性較低資產。另他認為內地樓價已超跌，難回過往高點，但前景依然廣闊。

主席減薪至每月1萬

隨着內房企業萬科1991年上市以來首次停派息，現時民企內房只餘龍湖（0960）、綠城中國（3900）、美的置業（3390）等少數企業繼續派息，數目買少見少。個別較重磅的內房股如碧桂園（2007），也追隨其他較早前宣布延遲公布業績的中小內房隊尾，公布需要延遲放榜。

萬科在停派息同時，一眾全職工作的董事級人馬也自願放棄去年度獎金，根據該集團財務報告顯示，合計916.1萬元，當中郁亮放棄127萬元，在眾董事中放棄獎金最多。郁亮更表示，不分紅的艱難決策，是為未來兩年削債1000億元的非常重要工作創造條件。他強調對萬科未來表達了充分的信心，以公司目前的能力，輕裝上陣後能夠更好地、更長久地為股東創造價值。

萬科管理層又提到，去年11月6日與金融機構的交流溝通會上，深圳國資委做出非常積極的表態，後者已採取4大類措施，以市場化和法制化方式來支援萬科。當中包括幫助萬科處置流動性比較低的不動產和長期股權投資；以市場化方式來認購萬科旗下具盈利的消費基礎設施；通過深圳國企和萬科之間的產業型協同，推動多個項目合作；深圳國資委也在積極協調金融資源來支持萬科。這些專案如果全部落地完成，預計可以幫助釋放流動性在百億元以上。

總裁：這一關一定闖得過去

總裁兼執行長祝九勝強調，銀行支持力度足夠，給予3年過渡期，目標在兩年內減債1000億元人民幣。他重申：「這一關我們一定能闖得過去」。該集團財務報告又顯示，期內經營性現金流縮至39.1億元，撇除預收款負債率5年連降至65.5%，但淨負債率大升11.05個百分點至54.66%。

相關字詞﹕祝九勝 郁亮 萬科

上 / 下一篇新聞