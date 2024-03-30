明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

Blue Coast首日收逾2000票

【明報專訊】新盤推售浪接浪，由長實（1113）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast，樓花期約20個月，日前以折實均呎21,968元，公布首張價單共138伙，項目昨日起對外開放示範單位及接受認購登記。市場消息指出，首日收逾2000票，等同獲近15倍認購，發展商擬於短期內加推單位應市。

趙國雄：反應理想 擬加推

屬黃竹坑港島南岸已落成、或推售項目中首推折實均呎最低的Blue Coast，其展覽廳於昨日正午12時開放，開放前已有準買家排隊等候，高峰時曾有逾200人等候進入展覽廳參觀。

長實執行董事趙國雄表示，Blue Coast首天收票，市場反應理想，積極考慮加推單位應市，當中不少換樓客期望在「撤辣」後入市。

長實營業部首席經理郭子威稱，項目接受認購首一小時，已錄超額認購，而參觀示範單位的準買家，平均排隊約15分鐘便可進入展覽廳參觀。

市場消息指出，昨日起收票的Blue Coast，每名準買家最多可入8張票，每張價值10萬元，可全數以支票入票。Blue Coast首張價單涉138伙，實用452至972方呎，包括11伙兩房單位、11伙兩房1套單位、76伙3房1套單位，以及40伙「大3房」單位，折實價878萬至2313.3萬元，折實實呎18,998至24,072元。

英皇兩新盤共沽3伙 套2400萬

昨日是復活節長假期首天，雖然不少港人外遊，一手市場成交仍然靠穩。英皇國際（0163）旗下兩個新盤共沽出3伙，分別為西半山新盤半山捌號售出兩伙，以及香港仔澄天售出1伙，單日吸金逾2400萬元。

已屆現樓的半山捌號，新近售出29樓B室，實用311方呎，成交價816.95萬元，實呎26,268元，單位連租約出售，買家為內地投資者；另一宗則是30樓B室，實用311方呎，成交價825.04萬元，成交呎價26,529元。而樓花期約1年的澄天，最新售出25樓D室，實用面積400方呎，成交價801.61萬元，實呎20,040元，買家為本地用家。

另外，佳明集團（1271）旗下的青衣明翹匯，昨日以1130萬元售出全盤最後一伙3房平台特色戶單位，2座1樓D室，實用586方呎，3房套間隔，連168方呎平台，實呎19,283元，買家為荃灣區投資客。

[香港地產]

相關字詞﹕明翹匯 英皇國際 郭子威 趙國雄 港鐵 長實

上 / 下一篇新聞