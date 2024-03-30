美2月核心PCE通脹2.8% 按月放緩 亞太區股市普遍做好 A股升1%

明報記者

美國股市及債市在昨日受難節假期休市，當局公布最新的核心PCE物價指數後，美匯指數未見太大波動，昨晚11時微跌0.089點，見104.457。投資市場正靜待聯儲局主席鮑威爾在昨晚美國較後時間，在三藩市聯儲銀行舉辦的宏觀經濟及銀根政策會議上發言，就息口進一步去向尋求蛛絲馬跡。

美匯指數微跌 港股黑期高水

在市場靜待美國昨晚公布新的核心PCE價格指數前，雖然港股昨日休市，不過區內其他照常開市的股市普遍走高。當中滬深三大指數低開後午後全線向上，連升兩個交易日，逾3800股份上漲，全日成交8586億元人民幣。上證綜指以近日高位收市，收報3041點，升30點或1.01%；深證成指同以近日高位收市，收報9400點，升57點或0.62%；創板指數收報1818點，升11點或0.63%。

一周累計，滬深三大指數均向下，滬指跌0.23%；深證成指及創板指數分別跌1.72%及2.73%。日經指數昨日收市報40,369點，升0.5%；韓國KOSPI指數升0.04%，報2746點。至於反映港股動向的新加坡「黑期」HS 50指數期貨昨日較恒指高水55點，報16,596點。

由於美股在周四晚高收，恒指夜期當晚高水110點；連帶ADR恒指比例指數亦升107點或0.64%至16,726點，亦較恒指高水。小米（1810）首款電動車小米SU7於周四晚上正式開售，刺激小米ADR周四晚收市大漲12.1%，報10.62美元，折合16.62港元，較本港收市高11.3%。

道指標指周四再創新高

美股前晚做好，未太受科網股走弱影響。道指及標指收市再創上市新高，道指平開後曾升逾百點，收市升47點或0.12%，報39807點；標指收市微升5點或0.12%，報5254點。

不過，納指則表現較弱，收市下跌20點或0.13%，報16,379點。而今年首季，美股三大指數繼續維持升勢，當中標指累升約10%，納指亦升9.11%，道指則升5.62%。