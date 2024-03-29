美上季GDP終值 上調至增長3.4%

若以從事生產所有商品、服務及任何其他經濟活動收入為基礎的國內總收入（GDI）計算，美國去年第四季經濟按季折合成年率增長4.8%，是兩年來最高。理論上，GDP（生產活動所產出的所有價值）和GDI應該相等，但實際上並不相同，因為兩者採用不同數據估算。綜合全年數據，美國2023年GDP增長2.5%，與此前評估一致，高於2022年的1.9%升幅。

美消費信心逾兩年半最高

美國3月密歇根大學消費者信心指數終值向上修訂至79.4，是2021年7月以來最高。就業市場數據持續穩健。在截至3月23日當周，美國首次申領失業救濟人數按周減少2000人，總數降至21萬人，延續了2月初以來申請人數相對較低的勢頭。

聯儲理事：數據足令減息押後

美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）表示，目前不急於減息，強調最近的經濟數據，足以令美聯儲押後減息，或減少今年減息次數。沃勒指出，除了通脹問題，強勁的美國經濟及招聘活動，也是美聯儲可等待更久才減息的原因。隨着美聯儲官員釋出鷹派信號，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚升穿4.6厘。美股早段窄幅上落。截至周三，標普500指數本季升約10%，預期將會是2019年以來的第一季最大升幅。納指本季亦升超過9%。道指在此期間升約5.5%，預計將會是2021年以來最強勁的首季表現。

（綜合報道）

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