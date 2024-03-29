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經濟

碧桂園延遲公布業績 下周二起停牌

【明報專訊】碧桂園（2007）公布，由於行業持續波動，集團面臨的經營環境日趨複雜，需要收集更多信息以作合適的會計估計及判斷，加上債務重組工作仍在進行，相關盡職調查涉及的工作量大、複雜度高，正與財務顧問及法律顧問合作以評估集團的狀况，並與各類債權人密切合作，預計需要更長時間以完成去年業績，故將延遲刊發去年業績、並於下周二（4月2日）起停牌。

碧桂園原訂於昨天舉行董事會會議並刊發去年全年業績。公司又指會繼續全力以赴確保交付工作的順利推進，去年全年累計完成交付房屋超過60萬套，累計交付面積7162萬平方米，交付量高居行業榜首。此外，與主要承建商及供應商保持持續溝通，確保各方對項目進度和資金安排保持共識，通過協商合理的付款計劃，繼續切實保障項目的正常運轉並完成保交樓任務。

流動性方面，公司也通過努力盤活大宗商業等資產、壓降各項非核心非必要的經營支出等方式，穩守保交付底線並設法改善流動性狀况。碧桂園又指出，過去數月一直積極與債權人進行建設性對話，加快制定各方一致同意的重組方案。

雅居樂去年蝕138億 負債率升

另一內房雅居樂（3383）公布2023年虧損138.01億元（人民幣，下同），較上年度虧損149.81億元收窄；每股基本虧損2.873元；繼續不派末期息。去年營業額433.1億元按年跌19.8%，毛損率1.2%。截至去年底淨負債比率為65.8%，按年增8.5個百分點；現金及銀行存款總額125.53億元。

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