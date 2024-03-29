明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

中海外純利升一成 末期息增12.5%

【明報專訊】藍籌內房中海外（0688）公布，去年純利256.1億元（人民幣，下同），按年上升10.1%。剔除稅後投資物業重估增值的純利為225.8億元，按年上升12.1%。核心純利則為236.5億元。每股基本盈利為2.34元，按年上升10.1%。

中海外派末期股息每股0.45港元，按年增12.5%，連同中期股息每股0.35港元，全年合共派發股息每股0.8港元，按年持平。

集團去年收入為2025.2億元，按年上升12.3%；經營溢利為405.3億元。毛利率為20.3%，按年跌1個百分點。淨利潤率為12.6%，按年跌0.3個百分點。

去年中海外合約物業銷售額上升5.1%至3098.1億元， 相應銷售面積為1336萬平方米，按年下降 3.7%。

淨借貸比率降至38.7%

而截至去年底，集團總借貸為2576.6億元，其中一年內到期的借貸為409.7億元，佔總借貸的15.9%；至於同期銀行結餘及現金為1056.3億元。淨借貸比率為38.7%，按年跌6.5個百分點；加權平均融資成本為3.55厘，按年跌0.02個百分點。

集團去年在中國內地23個城市及香港新增43幅土地，新增土地儲備總建築面積為764萬平方米，權益建築面積為706萬平方米，權益地價為1226.6億元，按年上升42%。截至去年底集團系列公司土地儲備總建築面積為5403萬平方米。

相關字詞﹕內房 中海外 藍籌

上 / 下一篇新聞