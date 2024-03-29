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經濟

港股季結最多升332點 美團曾彈9%逼「紅底」

【明報專訊】港股昨首季季結日表現向好，惟尾市升幅收窄。恒指最多曾升332點，粉飾櫥窗買盤追入重磅科網股下，股價普遍反彈，重磅股美團（3690）更一度大升超過9%逼近百元大關，在投資者單邊推高科網股同時，則見資金換馬，當中近期持續弱勢的友邦（1299），昨日一度被質低4.6%，臨尾追回跌幅扳平收市。重磅內銀股陸續派成績單，盈利乏善足陳未能為昨日升市助燃。全日港股收市只升148點，收報16541點。

恒指季內跌3% 亞太區第三差

環顧亞太區股市，港股恒生指數位列倒數三甲，全季跌2.97%排名季軍，僅次於泰國股指下跌3.21%及深圳A股的5.74%跌幅。至於恒指成分股中，季內資源股成贏家，頭十大升幅佔三席，當中中海油（0883）季內大升39.38%居冠，中石油（0857）及紫金（2899）亦升29.65%及22.8%。升幅榜次席及季軍為相對冷門的宏橋（1378）及信義光能（0968），分別升37.72%及32.89%。跌幅榜集中於線上健康股及藥明系身上。跌幅最大兩股全為藥明系包辦，藥明康德（2359）及藥明生物（2269）分別在季內大插53.3%及51.69%，京東健康（6618）及阿里健康（0241）亦分別在季內跌29.16%及25%。

雖然港股季內成績持續欠佳，在年結業績將告結束前，再傳來內地經濟寬鬆的憧憬。有內媒引述「習近平關於金融工作論述摘編」，當中顯示中共總書記習近平去年10月份曾經要求央行開始重啟購買國債，有分析認為，量寬買債不久就會展開，是時隔20年後中國再度使用這項貨幣工具。年結業績期臨屆尾聲，昨日亦是季結最後成交日，又接近長假前，大市成交竟比周三多增16.52億元，增至1172.61億元。北水入市亦見積極，當中淨流入騰訊（0700）最多，多達13.82億元。

科網股ATMXJ全線做好。當中美團曾升最多9%再逼百元關。至於獲北水追捧的騰訊亦企穩300元關口並升近0.6%收市。其他股份方面，新世界（0017）跌0.6%見3年低位；碧桂園服務（6098）跌4.93%，成表現最差藍籌；友邦曾跌4.6%及後扳平，收市無升跌。內銀股光大銀行（6818）急跌12.79%最矚目，其他大型中資銀行股普遍逆市偏軟，建行（0939）跌1.67%。

獨立股評人謝明光表示，港股昨日高企與季結及粉飾櫥窗買賣活動有關，成交額就算破了千億元大關，也相比過往同類活動為少。在假期過後，投資者將靜待聯儲局議息的變化，隨着日圓及人民幣轉弱，昨臨尾收市升幅收窄至100多點，個別股份如友邦持續弱勢，反映投資者繼續對中國經濟能否持續增長態勢感擔心。

相關字詞﹕謝明光 光大銀行 友邦

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