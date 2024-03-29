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經濟

金管局9招助中小企向銀行融資 不向按時還款客call loan 減信貸予最少6個月過渡

【明報專訊】金管局昨聯同「銀行業中小企貸款協調機制」宣布推出9項措施，以支持中小企融資需要、提升中小企議價能力，以及加強雙方溝通，包括承諾客戶按時還款不call loan，以及縮減信貸額度時給予最少6個月過渡。金管局表示，中小企是香港經濟的重要基石，參與協調機制的11家銀行去年共批出超過11萬筆貸款予中小企客戶，涉及授信總額超過4500億元。

明報記者 蕭嘉聰

金管局指出，雖然本地經濟逐步復蘇，但部分中小企的經營環境仍然面對挑戰，協調機制經聽取工商界的意見後，決定推出9項措施協助中小企，並提高面向銀行的議價能力。

協調機制將針對支持中小企融資需要推出6項措施，包括承諾按照金管局指引，不會要求按時還款的按揭客戶提前還款；調整信貸額度亦會給予客戶最少6個月過渡期；配合按證公司積極檢視處理流程，加快處理八成和九成信貸擔保產品申請。此外，銀行將按照「還息不還本」計劃原則，即以包容態度按照審慎風險管理原則，向經營困難的中小企提供適切信貸支援，包括以個人名義借取的士、小巴及商用汽車貸款；提供更切合中小企需要的信貸產品和其他支援服務；以及積極考慮利息和收費減免。

提升中小企議價能力方面，金管局會在網站設立中小企融資專頁，羅列不同銀行的中小企貸款資訊，包括服務專線、信貸產品種類等，方便中小企在銀行間作出比較及選擇；亦會推出中小企貸款專用電郵及查詢熱線，收集和轉達中小企對銀行服務的意見。此外，如果中小企有意轉換貸款銀行，銀行承諾會盡力提供協助。原貸款銀行會透過金管局的「銀行同業帳戶數據共享」（IADS）計劃，取得同意後轉交客戶予新貸款銀行。銀行公會和香港中資銀行業協會定期與商界組織和代表會面，了解中小企需要，以持續改善銀行服務，兩會定期與金管局溝通工作的進度。

匯豐將推優惠 中銀：延長擔保期

匯豐表示，截至去年底，經該行處理的申請佔計劃總申請宗數近三成，將為「中小企融資擔保計劃」申請人推出一系列優惠和專門的服務支援，透過更便利的融資應付資金需要。 中銀香港（2388）副總裁兼風險總監徐海峰表示，中銀香港將全力支持推動一系列措施實行，其中包括延長中小企融資擔保計劃下的八成或九成擔保計劃至2026年3月底，擔保費回贈及開户費豁免，並會根據中小企客戶提供合適計劃，以協助資金周轉的情况。

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