甲廈空置率16% 超98金融風暴

【明報專訊】商廈供過於求，令空置率持續高企。據差估署《香港物業報告2024》初步統計數字顯示，去年私人寫字樓空置率達14.9%、涉2110萬方呎，較2022年空置率12.3%，按年上升2.6個百分點，空置率連續4年創新高。空置樓面中，有約1482萬方呎來自甲級商廈，空置率高達16%，亦較2022年12.5%急升3.5個百分點。若以國金2期（IFC 2）總樓面約200萬方呎計，即空置樓面相等於8幢IFC 2，創有紀錄新高，超過1998年亞洲金融風暴的15.3%，以及2003年SARS的13.7%水平。
空置樓面相當於8幢IFC 2
該報告顯示，去年寫字樓落成量顯著下跌至逾171.15萬方呎，當中甲廈落成量約155萬方呎，大部分來自深水埗，包括長沙灣區，今年及明年中西區將是新落成甲廈的主要地區，預計包括中環THE HENDERSON，區內今年落成量預計佔總供應的約157.15萬方呎約43%。
住宅方面，受惠本港與內地通關及政府積極引入專才帶動，去年私樓單位入住量為15,670個，比2022年多出12%，整體空置量亦由2022年的4.4%下跌至去年的4.1%，按年減少0.3個百分點。美聯首席分析師劉嘉輝指出，整體空置率回落反映本港住屋需求強勁，尤其隨着大量專才相繼來港工作，帶動住屋需求，令空置率下跌。值得留意，去年共有52,150個空置單位，惟當中約5040個單位因未獲發滿意紙，業主尚未入住而界定為「空置」。若扣除此類單位後計，去年空置率將由4.1%跌至約3.7%。雖然近年落成量上升，但空置率仍一直維持3.7%至4.4%之間，反映需求穩定及入住量維持一定的水平。
另據物業的初步統計數字，今年整體私樓落成最約為22,270伙，較去年13,850伙多60%，明年將再增加近15%至25,530伙，創近21年新高，其中包括啟德在內的九龍城區，今明兩年落成量將分別佔全港的26%及27%，共涉約1.27萬伙。