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經濟
香港地產

天璽．海累沽31伙 半月吸金20億

【明報專訊】豪宅新盤交投活躍，新地（0016）旗下啟德跑道區天璽．海，昨再售出4伙，當中有大手買家以約1.34億元連購兩伙，項目本月中以招標形式推售至今已沽約31伙，套現近20億元。

天璽．海昨日售出之4伙，共涉約2.95億元，當中5座23樓A室，實用1401方呎，4房雙套間隔，以及第5座23樓B室，實用1366方呎，同為4房雙套間隔，成交價分別6760.67萬元及6591.77萬元，實呎同為4.82萬元，據悉，上述兩伙由同一組買家購入，涉約1.34億元。至於項目第1座17樓A室，實用2192方呎，4房3套間隔，以逾1.19億元售出、實呎5.43萬元。

雲海別墅累售66幢洋房

同系已屆現樓的何文田天鑄，一伙實用1066方呎的第7座21樓B室3房連儲物室戶，則以3251.3萬元招標售出，實呎3.05萬元，買家成交期120日，並獲贈部分家具。值得留意，同座同面積的9樓B室，2019年1月成交價3556.38萬元，意味今次成交價低約305萬元或8.6%，但買家成交期、回贈條款和金額卻有所不同。天鑄本月錄得5宗一手成交，吸金近2億元。同系馬鞍山雲海別墅，則以4624.6萬元沽Jasmine Avenue 5號別墅，實用2151方呎，3房雙套間隔、連602方呎花園，實呎21,500元。雲海別墅目前已累售66幢洋房，僅餘1幢待售。

Elize PARK一房特色戶

實呎2.9萬破頂

此外，美聯物業區域經理劉志偉表示，樂風集團旗下旺角Elize PARK，新近錄得首宗連平台特色戶成交，單位為實用220方呎1房間隔，連66方呎平台的5樓B室，成交價638.55萬元，實呎29,025元，呎價創項目新高。

連方II明首輪推38伙

另萬科香港旗下毗鄰港鐵深水埗站的連方II，明日首輪開售38伙，開放兩個設於長沙灣福榮街The Campton商場的示範單位，其中一房以18樓N1室為藍本，面積280方呎，長形廳開則工整實用，外連約38方呎露台連工作平台。

[香港地產]

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