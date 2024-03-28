H&M首財季績佳 經營利潤增近兩倍

本月收入重拾增長

雖然H&M第一財季收入按年跌2%，不過3月1日至25日的收入重拾增長。面對全球最大時尚集團Inditex（Zara母企），以及Shein等快時尚零售商的競爭，H&M的收入一直增長乏力。

新任行政總裁Daniel Erver表示，將透過投資產品和行銷來提高銷量。

此外，由於與電商的競爭加劇，加上經濟不確定性令消費者支出疲軟，「網紅股」遊戲零售商GameStop（美：GME）在截至2月3日的第四財季，收入按年跌近兩成至17.9億美元，並宣布裁員，其股價早段挫16%。

GameStop上財季收入跌兩成

為削減成本，GameStop已退出愛爾蘭、瑞士及奧地利的業務。Wedbush分析師Michael Pachter指出，若消費者只需訂購遊戲並下載，根本沒有理由前往零售商店，除非管理層找到提高零售店客流量的方法，否則收入不大可能反彈。

他預計GameStop將繼續削減成本，以實現收支平衡或盈利，但其銷售額將「無可避免跌至不可持續的水平」。美股三大指數早段個別發展，道指升逾200點。

（綜合報道）

[國際金融]