波音安全危機致收入受壓 穆迪擬下調評級

將其列入負面觀察名單

波音本周宣布進行管理層改組，行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）將於年底離任，董事會主席凱爾納（Larry Kellner）也將會卸任，另即時撤換波音商用飛機部門負責人。自2018、2019年737 Max飛機因飛機缺陷而引發兩宗空難，波音一直受到飛機安全問題困擾。長期擔任波音董事的卡爾霍恩，4年前牽頭董事會將前任CEO趕下台後，他臨危受命負責解決波音各種問題。

不過今年1月5日，阿拉斯加航空的波音737 MAX 9客機在飛行途中「甩門」，再次暴露波音生產控制的弱點。美國聯邦航空管理局（FAA）已限制其737 Max飛機的生產，而該款飛機正是其主要收入來源。

波音財務總監韋斯特（Brian West）上周警告，本季將至少流失40億美元現金。

（綜合報道）

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