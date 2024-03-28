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經濟
國際金融

波音安全危機致收入受壓 穆迪擬下調評級

【明報專訊】由於波音（美：BA）的安全危機對其生產及收入構成壓力，評級機構穆迪正考慮下調波音評級，將其列入負面觀察名單。穆迪表示，波音「恐無法」交付足夠數量的737飛機，從而顯著擴大自由現金流，並在合理的時間內贖回債務，因此對波音的評級進行審查，有可能下調波音的高級無抵押債務評級。除穆迪以外，惠譽也在3月中將波音的評級展望，由「正面」下調至「穩定」。

將其列入負面觀察名單

波音本周宣布進行管理層改組，行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）將於年底離任，董事會主席凱爾納（Larry Kellner）也將會卸任，另即時撤換波音商用飛機部門負責人。自2018、2019年737 Max飛機因飛機缺陷而引發兩宗空難，波音一直受到飛機安全問題困擾。長期擔任波音董事的卡爾霍恩，4年前牽頭董事會將前任CEO趕下台後，他臨危受命負責解決波音各種問題。

不過今年1月5日，阿拉斯加航空的波音737 MAX 9客機在飛行途中「甩門」，再次暴露波音生產控制的弱點。美國聯邦航空管理局（FAA）已限制其737 Max飛機的生產，而該款飛機正是其主要收入來源。

波音財務總監韋斯特（Brian West）上周警告，本季將至少流失40億美元現金。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕負面觀察名單 穆迪 評級 波音

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