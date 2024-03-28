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央行鷹派意外放鴿 日圓曾見34年低 政府稱不排除干預 兌港元回升至5.16算

【明報專訊】日本央行委員中的鷹派領軍人物田村直樹，昨強調「緩慢」實現貨幣政策正常化的重要性，令市場人士有感其言論出乎意料鴿派，加強了市場對日本央行維持寬鬆政策的預期。日圓兌每美元應聲下滑，曾觸及151.97，為1990年7月泡沫經濟末期以來、時隔34年的新低，跌破了2022年10月，日本政府與央行在151.94入市干預的低位，預示當局再度入市干預的風險增加。路透社報道，日本三大貨幣機構——日本央行、財務省與金融廳昨下午舉行緊急會議，準備隨時入市干預，制止匯市的無序投機行為。

受此消息刺激，日圓兌每美元傍晚曾回升至151.04水平，每百日圓兌港元回升至5.16算，由此前的5.12算反彈。

這是去年5月以來，日本貨幣機構首次舉行三方會議。日本財務省負責外匯事務的最高官員神田真人在會後表示，日圓近期轉弱，並不符合日本經濟的基本面，其背後明顯有投機因素，當局「不排除採取任何措施」，應對無序的匯市波動。他又表示，如果匯市波動影響到經濟和物價趨勢，日本央行將透過貨幣政策作出反應。

分析：倘失152關 干預機率大增

在三方會議舉行前，日本財務大臣鈴木俊一表示，當局可能會採取「果斷措施」來應對日圓疲軟。路透社指這是自2022年日本當局入市干預以來，鈴木首次用上這種強硬措辭。新加坡華僑銀行（OCBC）指出，市場正測試日本當局對匯市的底線，目前入市干預的風險相當高，因為這是一個新周期高位，若當局不採取行動，將鼓勵投機者在未來幾天加大對日圓的沽壓。

澳洲國民銀行（NAB）指市場對日圓兌每美元會否失守152關口非常敏感，若跌破這水平，參照過往歷史，日本當局入市干預的可能性將會大得多。

日圓昨天急跌前，日本央行委員田村直樹強調，管理貨幣政策的方式，對於「緩慢且穩步實現政策正常化、結束超大規模的貨幣寬鬆至關重要」。他說，金融環境仍將維持寬鬆，日本央行被迫大幅收緊政策以遏制物價升勢過度的風險仍然很小。

他表示，即使央行已結束負利率政策，但長期奉行超級寬鬆貨幣政策的作用猶在，短期利率仍徘徊於接近零水平，而長期利率仍未完全由市場力量主導。這是日本央行於3月19日宣布結束負利率政策以來，首次有央行委員公開講話。外匯經紀商指出，田村被認為對加息態度積極，市場對其鴿派言論感到意外。田村未有預告下次加息的時機。多數央行觀察家預期，日本央行可能待10月才再次加息。

日圓兌美元今年以來跌逾7%

日本央行上周二（19日）宣布加息後，未提供進一步收緊政策的指引，強調仍將保持寬鬆的金融環境。市場預期美日利差仍將維持較大差距，使日圓兌每美元在加息後，反而由149水平下滑。儘管市場普遍預期美聯儲將於6月開始減息，但部分分析認為，與開始減息的瑞士央行，以及其他發達經濟體的央行相比，美聯儲距離減息仍然遙遠。瑞典央行昨預告，最早可能在5月開始減息。

隨着美元持續強勢，日圓兌美元今年以來跌逾7%，是表現最差的主要貨幣。澳洲國民銀行分析，這不僅是日圓下滑的故事，其他經濟體也會有連鎖反應，由於日圓下滑有助出口，人民幣近期貶值也可能是為了保護中國出口競爭力的政策反應。由於2月澳洲通脹升幅低於預期，澳元兌美元昨跌0.2%至0.651左右。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕匯市干預 田村直樹 日本央行 貶值 日圓

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