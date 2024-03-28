新地郭炳聯：高鐵客量超疫前 看好西九寫字樓

瑞銀集團昨日就其香港新辦公大樓舉行平頂儀式，該大樓位於新地高鐵西九龍總站發展項目上蓋，最近海濱，合共14層，設有私人升降機大堂及屋頂花園，總樓面46萬方呎。瑞銀集團預計將於2026年初進駐，成為該地標大型項目的首個主要租戶。

高鐵西九龍總站發展項目為兩幢雙塔式辦公樓，提供260萬方呎甲級寫字樓樓面，基座設有約60萬方呎零售樓面；項目亦提供逾10萬方呎休憩用地，當中設有開放予公眾的觀景台；此外，一條長達1.5公里的西九花園綠徑將把佐敦、油麻地等地區與項目和西九海濱連繫起來，提升前往海濱的「易行性」。

西九龍擁高鐵優勢 可望成灣區焦點

新地郭炳聯表示：「瑞銀集團是次決定租賃我們此西九龍高鐵站上蓋項目46萬方呎寫字樓樓面，證明大家均對香港作為金融中心、財富管理中心及資產管理中心投下好有信心的一票。剛才瑞銀集團高層向我表示，他們對香港很有信心，原因是國家的儲蓄率很高，我們香港作為財富管理中心及資產管理中心，是一個非常合適的地點，故亦可繼續成為國際金融中心；而瑞銀集團行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）向我表示，此高鐵站上蓋項目位置很好，坐高鐵去深圳、廣州等，甚至上海亦很方便，內地居民坐高鐵來港在此市中心落車，亦可以接駁鐵路去到機場，所以屬四通八達。」

郭炳聯指出，從上月農曆新年黃金周期間西九龍高鐵站載客量已超過2019年疫情前可見，該高鐵站正在冒起成為本港最繁忙的過境關口之一，而由於西九龍高鐵站是現時香港唯一一個高鐵站，具備此獨特優勢外，區內亦有豐富文化、藝術、零售及娛樂元素，將來可望成為本港及整個大灣區的焦點，因此新地十分看好西九龍寫字樓的前景。

新地西九龍三大寫字樓項目

樓面近600萬方呎

新地網站資料顯示，旗下環球貿易廣場（ICC）坐落機場快線九龍站上蓋，毗鄰高鐵西九龍總站，位處於香港運輸、未來文化及商業樞紐心臟地帶，樓高118層，提供250萬方呎甲級辦公空間。郭炳聯透露，連同ICC、高鐵西九龍總站發展項目及正興建的藝術廣場大樓，新地在西九龍將提供近600萬方呎寫字樓樓面。新地代理總經理（寫字樓租務）盧經緯指出，高鐵西九龍總站發展項目獲瑞銀集團作為首個大型租戶後，現時亦有不少潛在客戶表示有興趣進駐，集團正就此積極商談，他稱：「此項目料於2025年底落成，非很長時間才會發生的事，故目前已經積極進行招商工作。」

標普全球評級：

新地寫字樓出租率跑贏大市

新地年報資料顯示，截至去年底，本港寫字樓組合出租率保持在約92%的滿意水平，換言之，空置率約8%，較市場平均雙位數的空置率理想。盧經緯認為，新地旗下大多數租戶均繼續留在本港，離開本港的只屬少數，可見租戶普遍對本港前景有信心。

標普全球評級（S&P Global Ratings）數據顯示，本港寫字樓疫情後員工再進駐率較疫情前低5%（見圖1），可見與全球其他主要城市比較，在家工作並不盛行，對寫字樓需求打擊相對有限。另根據該行統計，截至去年6月底，新地旗下甲級寫字樓在屬於西九龍的「大尖沙嘴地區」空置率為高單位數，比市場平均的雙位數空置率低，表現跑贏大市；新地有份投資的國際金融中心（IFC）期內空置率為低單位數，遠比中區平均近10%的空置率優勝（見圖2）。

明報記者 葉創成

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