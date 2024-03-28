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經濟

香港地產

十大屋苑「撤辣」後本月337宗成交 近3年最旺

【明報專訊】「撤辣」剛滿月，除一手市場成交大幅回升外，二手市場交投亦趨活躍。據中原地產統計，十大指標屋苑成交量全線上升，「撤辣」後本月共錄337宗成交，較上月「撤辣」前90宗勁升2.74倍，成交量創34個月新高（見表）。其中，交投最多的屋苑為天水圍嘉湖山莊，暫錄72宗，較上同期的19宗升近2.8倍，創下2015年7月至今近9年來新高。至於沙田第一城及荔枝角美孚新邨均分別錄50宗成交，同屬按月升約2.6倍，單是這3個屋苑的成交總數已達172宗，佔十大屋苑逾半。

嘉湖本月72宗 創近9年新高

成交均呎方面，有7個屋苑錄得升幅，其中嘉湖山莊由「撤辣」前平均實呎7690元，升至「撤辣」後8627元，升幅高達12.2%，為十大屋苑之中最勁。至於平均呎價錄得跌幅均屬港島屋苑，為鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島，其中海怡半島按月跌7.4%，為十大屋苑中最大跌幅。中原首席分區營業經理盧鏡豪指出，雖然海怡半島均呎回落，但成交量28宗，仍按月升2.1倍，創去年1月32宗以來約14個月新高。

美孚新邨均呎重返萬元大關

中原分區營業經理馮健平透露，美孚新邨本月成交已創13個月新高，平均實呎亦重上萬元水平，按月回升7.8%，由於「撤辣」及放寬壓測後，大單位成交增多，本月已錄得3宗「凹凸海」單位成交，成交價由1470萬至2000萬元不等。

此外，區內代理表示，沙田第一城最新成交位於43座中層F室，實用284方呎，兩房間隔，以415萬元易手，實呎14,613元。原業主2005年123萬元購入，持貨約19年，帳面賺292萬元或約2.4倍。

代理料二手樓價難見大升空間

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，目前買家入市心態積極，業主叫價則保持克制，主要由於整體經濟表現未如理想，加上大量新盤競爭，現時成交量較2014年未有「辣招」前仍有一段距離，相信樓價難有急升空間。

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