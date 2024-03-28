Blue Coast最快今開價 首批最少129伙

同為長實旗下、已屆現樓的沙田九肚麗坪路名日‧九肚山，項目第1座2樓A室，4房雙套連儲物室戶，實用1213方呎，望泳池景和山景，昨透過招標以1613.29萬元售出，實呎13,300元，買家為港島客，獲車位優先認購權。項目自上月底全面「撤辣」後，連錄5宗成交，套現逾8500萬元。

日前創九龍歷年一手豪宅新高的嘉里（0683）九龍半山龍駒道現樓豪宅緹外，昨再推特色戶。項目將於周日（3月31日）上午10時至中午12時，招標推售1伙頂層複式戶，位於第1座6樓及7樓A室，實用8239方呎，5房5套另設3間工人房間隔，外連2648方呎天台。是次招標為項目繼過去周日售出逾萬方呎的院墅B，以及今年1月售出兩間頂層特色戶後，第4間透過招標推出的特色戶。另外，萬科香港旗下、樓花期長約10個月的深水埗連方II，鄰近深水埗港鐵站，今日首度開放兩個示範單位，為一房及兩房交樓標準單位。項目日前公布首張價單涉76伙，折實均呎2.51萬元，主要屬兩房及3房戶，而周六首輪開售38伙。