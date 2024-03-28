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經濟

香港地產

「撤辣」滿月一手沽4100伙 25年新高 SEASONS PLACE次輪料沽近170伙

【明報專訊】樓市「撤辣」後，新盤成交量屢創按月新紀錄。綜合一手銷售網及市場資訊，「撤辣」滿月（2月28日至3月27日）一手共沽約4100伙，創1999年5月以來近25年按月新高，套現料近400億元，其中會德豐及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，繼上周六首輪368伙沽清後，昨晚次輪銷售盡推282伙，市場消息指全晚料沽出近170伙，即該盤兩輪銷售累沽約538伙，該集團「撤辣」後累沽750伙，套現逾71億元。

明報記者 林可為 江俊洋

長實（1113）、港鐵合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast今日開價之際，另一鐵路盤SEASONS PLACE上周六大開紅盤，推動「撤辣」滿月新盤市場共沽約4100伙，除創2013年一手銷售新例實施後的按月新高外，更屬1999年5月約4170宗、近25年來按月新高。

SEASONS PLACE昨午次輪銷售282伙，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝亦於尖沙嘴港威大廈售樓處視察。據悉經過抽籤後，下午約6時30分進行A組時段揀樓。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目開售約1小時，售出約100伙，當中兩房連梗廚的單位率先售罄，3房單位亦近沽清。A組買家有約50%為首輪向隅客，亦不乏大手客，其中一組連購6伙兩房連開放式廚房戶型 ，涉資4077萬元；另有買家斥2635萬元購入3伙兩房連開放式廚房單位，以及1伙兩房連梗廚單位。

「撤辣」後啟德新盤沽近500伙 吸金93億

此外，「撤辣」後另一積極售樓的恒地（0012），恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，過去一個月集團共錄逾1100伙成交，套現近70億元，市佔率近三成。恒基物業營業（一）部總經理林達民認為，今年樓市會以成交量為先，樓價回升則要待明年才見真章。

值得留意，作為近年新盤供應重鎮的啟德，現時有6個住宅項目，早前已獲批預售樓花但尚未開售、總數涉6950伙，區內新盤銷售於「撤辣」前一直較慢熱，但一手交投市况於「撤辣」後即時轉活，區內主要新盤「撤辣」至今，估計累售近500伙、吸金總額約93億元。以銷售量計，以中海外（0688）維港1號的銷情最標青，「撤辣」後至今累售約230伙、吸金約31億元。至於新地（0016）形容為「跑道王者」的天璽‧海，昨新錄兩宗成交，涉資逾1億元，其中第5座21樓A室，實用1401方呎4房雙套戶，成交價逾6993萬元，實呎4.99萬元；項目本月推出至今累沽27伙、套現逾16億元，其中第3座一伙實用2191方呎4房連平台特色戶，以近1.49億元售出，實呎近6.8萬元，創啟德私宅呎價新高。

學者料發展商賣樓先求量

香港都會大學人文社會科學院助理教授馬耀宗認為，投資者及非本地客購買力積壓已久，「撤辣」令這批買家入市比例回升，加上發展商貼市價推新盤，均刺激新盤交投，料次季交投續暢旺，但能否持續下去，要視乎本港未來經濟環境，以及息口會否回落。他又預測，樓價於年中回升約3%至4%。

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