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經濟
2024年3月28日星期四
股市最前線
工行交行去年多賺不足1% 仍勝預期 淨利息收入俱倒退 淨息差受壓
招行行長王良：今年實現增長挑戰大
中壽去年少賺三成 末期息削12%
人民幣再逼近4個月低位 恒指挫225點
周企擬罷免佐丹奴劉國權 兩獨立投票顧問籲反對
蔚來下調首季交付量 美股盤前跌4％
碧桂園傳聘德安華作清盤分析 集團：與公司實質清盤無直接關係
碧服去年純利跌85% 末期息連特別息共0.2946元
貿發局全新信心指數 反映出口預期升溫
內地首兩月規模以上工業企業利潤增10.2%
TVB去年虧損收窄逾5% 主席許濤：爭取今年EBITDA轉正數
港科探索去年少賺79% 不派末期息
李達志：轉數快去年日均交易額達90億
央行鷹派意外放鴿 日圓曾見34年低 政府稱不排除干預 兌港元回升至5.16算
波音安全危機致收入受壓 穆迪擬下調評級
H&M首財季績佳 經營利潤增近兩倍
張兆聰：設局利炒金礦股 招金走勢強
人民幣定存高息精選
技術取勝：申洲國際料77元沽壓大
劉思明：大市偏淡 中資電力股已調整可關注
周顯：虛銀結合實體 方能生存
湯文亮：買樓投資 不要問銀行借錢
「撤辣」滿月一手沽4100伙 25年新高 SEASONS PLACE次輪料沽近170伙
Blue Coast最快今開價 首批最少129伙
十大屋苑「撤辣」後本月337宗成交 近3年最旺
好運中心1房510萬沽 同類價兩月升近百萬
大劉女兒24萬租黃竹坑Landmark South
新地郭炳聯：高鐵客量超疫前 看好西九寫字樓
倘需求改善 新地再投寫字樓地皮
人民幣定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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工行交行去年多賺不足1% 仍勝預期 淨利息收入俱倒退 淨息差受壓
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