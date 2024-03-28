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經濟

港科探索去年少賺79% 不派末期息

【明報專訊】經營HKTVmall的香港科技探索（1137）公布，去年純利為4532.1萬元，按年大跌78.6%，每股基本盈利0.05元，不派末期息。集團披露，為達至2026年整體訂單總商品交易額（GMV）120億元的目標，將大幅增加廣告開支和市場推廣成本，但由於GMV增速放緩，料目標有可能需要延遲。

集團去年全年GMV為84.24億元，按年微升1.8%，總毛利率及混合佣金率為22.3%，按年跌1.1個百分點；電子商貿以及新探索及科技業務分部總貢獻近20億元。集團副主席王維基表示，HKTVmall客戶以中產為主，北上消費對平台影響不大，GMV表現大致持平已算不錯，普遍零售商的表現均向下。

王維基又稱，大部分零售公司都表示，本港以致整個亞洲市場均很大挑戰，經濟、政治環境等因素影響消費者情緒，相信未來1至2年亦要謹慎面對。他強調，香港網購佔整體零售業仍處於低水平，120億元GMV目標仍很大機會達成，只是時間問題，或需要多數年時間以達成目標。

王維基：北上消費對平台影響不大

集團去年經調整後EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）為1.23億元，按年跌61.2%，香港電商業務經調整後EBITDA佔已完成訂單的總商品交易額百分比為3.1%，錄2.56億元，相對2022年同期佔比為4.6%，達3.78億元，減少原因是訂單總商品交易額增長溫和、直接商品銷售毛利率下降、加強營銷推廣，以及第三方物流服務試推所產生啟動營運虧損。此外，包括「街市即日餸」等新探索及科技業務去年經調整EBITDA虧損增至1.26億元。

集團又指出，為應對來自內地實體店和網購平台的競爭壓力，需要引入更多香港以外的商戶，或需打價格戰以爭取市場份額，同時增加各方面的營運成本，未來數年亦將加快「街市即日餸」服務部署和投資。集團行政總裁（香港）兼執行董事周慧晶表示，集團會密切留意市場需要，街市商品是生活必需品，擁有獨特優勢，將「街市即日餸」生意量做大，才能降低成本以達至盈利。

相關字詞﹕王維基 香港科技探索 北上消費 零售業

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