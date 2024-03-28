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經濟

TVB去年虧損收窄逾5% 主席許濤：爭取今年EBITDA轉正數

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）主營在港免費電視業務、去年受惠於廣告收入增加及節省成本措施，除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）按年收窄47.1%至只有2.72億元，連續虧損四年半。但是去年下半年度恢復EBITDA並轉賺4600萬元。其整體LBITDA則大減58.5%至1.4億元，稅後虧損則按年減少5.45%至7.63億元，連續虧損6個年度，不派息。

明報記者 陳偉燊

主席許濤昨午在業績會表示，隨去年第四季EBITDA轉正數，今年爭取全年EBITDA轉正數。他料集團去年減省5.12億元營運成本後，今年若將J2及財經資訊台合併料可再省1億元成本，暫時並無裁員計劃，但視乎將來發展，不排除裁員。他期待實現正數EBITDA後，可較快邁向盈利，又指今年廣告增長比去年更快，預期今年是財務轉折點，估計隨着和內地更多平台落實協議，今年度內地業務收入有望增至10億元。

免費電視廣告收入增長9%

TVB去年度在港免費電視的廣告收入按年增長9%至12.8億元，營運成本及節目成本分別按年減少8%及13%，令LBITDA按年減至2.72億元。以在港myTV SUPER為首的OTT業務，myTV Gold訂戶按年增加21%至近19.33萬名，廣告收入按年增長35%，抵消和電訊伙伴修改組合訂閱計劃致收入微跌的影響，該部門EBITDA更按年增長27.6%至8403萬元。電子商貿部門受到港人北上消費影響，落實「士多」及「鄰住買」合併減省成本，轉售較多高毛利產品，LBITDA按年大減一半。期內發行同步劇減少，亦令內地業務EBITDA減少（見表）。

無意結束在港電商業務

儘管TVB結束「士多」業務，但許濤認為，結合電視運作仍有優勢，因此無意結束在港電商業務。他續說，隨後將J2及財經新聞台合併，更會連同旗下社交媒體頻道、鄰住買、OTT等結合，可掃二維碼獲得更多娛樂、消費優惠及更多資訊。TVB甚至跟進人工智能的發展，已在配音、字幕及生成內容見到對成本及效率帶來幫助，並正探索在生產新內容、短視頻及二次創作的發展空間。隨着翡翠台及明珠台在1月1日於廣東省落地，總經理（商務營運）蕭世和稱，除取回不少銀行、保險客戶，自下月起更結合跨國食品公司，開發《新聞女王》主題廣告在內地落地。

相關字詞﹕蕭世和 許濤 電視廣播

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