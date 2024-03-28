碧服去年純利跌85% 末期息連特別息共0.2946元

不過市場對於「派突息」並不受落，昨曾跌5.07%，收市仍跌4.53%，報5.27元。市場關注公司的流動性承壓及未來股息分紅政策。

冀未來分紅能「上不封頂 逐步提高」

集團執行總裁兼首席戰略官黃鵬表示，2023年度若按表觀利潤計，超派達4倍，若按核心純利計則達25.1%，因以往公司承諾分紅不低於核心利潤25%。管理層指出，希望在考量行業風險、財政安全、運營上需要投入的流動性等後，為公司提供足夠安全保障下，有餘力逐步提升分紅等，望未來分紅能「上不封頂，逐步提高」，吸引更多長期投資者的青睞。此外，往後亦會在極端情况下出手保護投資者，公司亦有高達43.2億元的金融資產可變現回收等，令投資者期待的分紅、回購有充足空間。

去年碧服就關聯方所欠公司貿易應收款項進行了計提減值撥備約18億至23億元，並就商譽及其他無形資產減值計提約14億至18億元。