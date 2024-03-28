蔚來下調首季交付量 美股盤前跌4％

蔚來下調今年首季交付量至約3萬輛，去年同期交付3.1萬輛，即按年減少逾3%。該公司今年1月及2月分別交付1萬輛及8132輛，換言之3月交付預期約1.2萬輛。

不過，蔚來沒詳細解釋調整原因，僅表示因最近的業務進展而作出調整。相比理想上周宣布下調首季交付量時，董事長兼行政總裁李想解釋，因公司錯誤地把理想MEGA的從0到1階段（商業驗證期）當成從1到10階段（高速發展期）經營，加上集團過分關注銷量和競爭問題。新能源汽車新勢力「蔚小理」已有兩家下調首季交付量，市場或將更關注小鵬汽車（9868）會否有調整。該公司預計今年首季汽車交付量將介乎2.1萬輛至2.25萬輛。

業績遜預期 比亞迪挫逾6％

另外，電動車龍頭的比亞迪（1211）日前業績遜預期，即使大增派息，惟投資者仍不受落。摩根士丹利表示，比亞迪去年第四季盈利按季跌17%，汽車單價盈利減25%。比亞迪昨低見200元跌7.4%，收報202.8元，仍跌6.1%。大摩報告指出，由於減價折扣超過了出口和高端產品組合的增長，比亞迪汽車平均售價連續4季下降，從2022年的17萬元（人民幣，下同）減少至去年第四季的15.1萬元。該行維持評級「與大市同步」，目標價225元。