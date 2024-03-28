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經濟

招行行長王良：今年實現增長挑戰大

【明報專訊】內銀近年面對利率下跌問題，招商銀行（3968）行長王良表示，今年第一季利潤經營壓力比去年加大，去年政策因素在今年、特別第一季顯現，包括按揭貸款利率，和銀行代銷保險、基金費用率調降，加上去年和今年LPR均下調，對今年營收和利潤構成多重壓力，實現增長挑戰大。

副行長兼財務負責人彭家文展望，今年淨息差肯定承壓，首季壓力最大，及後季度按年跌幅逐步收窄，今年息差可望是未來數年底部。面對目前環境，王良表示，該行會發揮低負債成本優勢，去年存款定期化趨勢明顯，不過人民幣存款成本可控，料今年負債成本上升壓力有所緩解。

董事長：派息率提高了就不打算降下來

貸款投放方面，王良指現在信貸需求不足，市場競爭優質貸款，該行會加強投放在利率較高的零售貸款。貸款資產質素方面，副行長兼首席風險官朱江濤表示，房地產風險在去年已到本輪調整高位。該行房地產不良貸款率去年底為5.01%，按年升1.02百分點，但比去年中高位存量逐漸下降，整體情况沒改變。去年相關不良貸款生成量按年下降36.6%，他預計今年不良貸款生成也會降，該行會加強不良資產清收處置，整體而言資產質量可望穩定。

招行去年純利按年增6.22%，不過每股派息按年增13.46%，當中派息率按年增2個百分點至35%。董事長繆建民指去年招行的股東資本利得不多，本次提高分紅派息以提高股東整體回報，「既然提高了，就不打算降下來」。至於未來會否再提高派息率，他指要在現金分紅與中長期資本積累取得平衡。

相關字詞﹕貸款市場報價利率 內銀 招商銀行 房地產

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