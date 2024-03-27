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經濟
劉敬華 基金特區

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資本集團：美息見頂後利股市 看好健康護理AI具長期增長股份

【明報專訊】美國聯儲局有望於年內減息，息口一旦轉向，目前環球約6萬億美元泊於現金的資金，部分或會重投股市及債市，尋求更高回報。資本集團投資總監（股票）李樂鳴指出，環球股市往往於美息見頂後12個月做好，認為現階段是重投股市的良機，看好健康護理及人工智能（AI）等具長期增長趨勢的相關股份。

美國聯儲局一如預期於3月按兵不動，市場普遍預測局方將於6月減息。資本集團投資總監（固定收益）Harry Phinney表示，歐美等地主要央行於過去兩年為壓抑通脹以快速步伐加息，目前偏高的利率，吸引大量環球資金投向現金，若聯儲局掉頭減息，存款利率將不再如現時般吸引，認為尋求收益的投資者宜把握減息前時機，將資金由現金轉投債市，以鎖定相對較高的中長期利息收益，在減息預期下，現階段整體債券估值稍遜於去年，惟債券孳息仍較過往平均水平為高，如環球債市中便不乏可提供逾5厘的企業債，由於聯儲局今年減息步伐有機會較市場預期為慢，加上全球多個地區將舉行大選，亦為市場帶來變數，下半年市况或較波動，投資者或可考慮風險相對較低，並能提供較過往平均水平高孳息的投資級別債券。

撇除「七巨頭」 美股整體估值仍合理

然而，近月流入現金的資金仍在增加，根據投資公司協會（ICI）的數據，截至去年12月底止，貨幣市場基金資產規模達5.89萬億美元，截至今年2月28日當周資產規模已達6.059萬億美元，遠超2009年及2020年的高位。李樂鳴指出，參考過去的4個美國加息周期，息口見頂後的12個月，環球股市平均回報達14%，高於現時存款利率提供約4厘至5厘利息收益，此回報值得投資者及早於股市作出部署，特別是目前股市具盈利支持，以美股為例，隨着美國經濟持續向好，大部分美企盈利錄增長，並不限於科技「七巨頭」，雖然過去兩年美市累升不少，惟與2022年初相比升幅不算太大，只是重置（Reset）回疫前水平，且升勢主要集中於「七巨頭」之上，撇除估值偏高的「七巨頭」後，整體市場估值仍處於合理水平。

AI主題可留意運算所需相關股

李樂鳴續稱，環球股市將可受惠於醫療保健創新及人工智能創新等長期增長趨勢，這些趨勢並未受利率變化影響，以人工智能為例，在這個加息周期的早段，不少投資者認為數碼化投資主題將受加息影響，增長型股份難見曙光，但去年AI概念令部分科技股於加息周期下仍有出眾的表現，未來環球經濟的發展，不僅在數碼化顛覆，還有人工智能，而AI相關股除可受惠於新科技發展，並可從再全球化（Reglobalization）中得益，傾向認為目前是再全球化而非去全球化（Deglobalization），基於再全球化較能反映環球供應鏈只是重新配置的實况，如近年不少半導體企業將供應鏈移至更接近客戶的地區，這種改變也為個別新興市場帶來新機遇，不諱言AI市場發展路徑及規模，並不如過往智能手機等科技發展周期般相對容易預測，且現階段誰是AI贏家及輸家，尚言之過早，建議投資AI主題可從受惠於AI運算所需的相關股入手，如AI模型運算所需的大量電力及半導體等，也可留意AI基建設施，如雲端計算，還可從AI模型、大數據及相關應用層面切入，在應用方面可投資企業不再局限於科技公司，近年也看到個別金融公司及健康護理公司使用AI。

醫療保健創新成長期發展趨勢

提及健康護理板塊，行業向來受經濟周期影響較低，過往被視為防守股，近年隨着醫療保健創新，成為AI以外，另一重要的長期發展趨勢。李樂鳴指出，醫療保健創新主題絕對是未來投資市場其中一個重要的投資主題，如疫情期間全新的疫苗技術，又如近年以新技術製成的減肥藥品，愈來愈多新技術面世，為未來的投資市場帶來更多可能性，因此即使相關板塊已累積一定升幅，投資者仍未錯過入市時機。至於選擇市場方面，他表示，亞洲及新興市場機遇並不會少於美國，最重要的還是因應個別市場情况選股，以中國市場為例，儘管仍需面對房地產市場的挑戰，但不少服務業盈利正在增長，尤其是與旅遊相關的服務業，除直接投資於亞洲或新興市場的潛力股外，投資於有一定收入來自相關市場的跨國企業，是另一可取之選。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]

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