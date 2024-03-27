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經濟
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Blue Coast擁商場黃竹坑站雙地利

【明報專訊】港島南區大型新盤向來供應不多，若是兼具鐵路上蓋優勢，就更為罕有；長實（1113）與港鐵（0066）合作的Blue Coast，屬黃竹坑港島南岸最新推出的住宅，亦為港島南岸的大型住宅項目，兩期合共提供1200伙，同時亦是距離基座商場、港鐵黃竹坑站最近的項目。是次發展商先推出第3B期、涉642伙，樓花期約20個月，涵蓋兩房至四房戶型，而且多家國際學校就在附近，預料吸引具經濟實力的買家注目。

明報記者 江俊洋

攝影 馮凱鍵、劉焌陶

屬南區大型綜合發展項目的港島南岸，分6期發展，其中長實旗下Blue Coast，不單屬鐵路上蓋物業，同時位處港鐵大型商場THE SOUTHSIDE 之上；物業其中一項亮點，是屋苑特設4部專屬升降機，並命名為Blue Star，讓住客可直達基座商場，再經由商場前往港鐵黃竹坑站。

設專屬升降機直達商場

此外，其中兩部升降機，可直抵黃竹坑站公共交通交匯處，該處設有多條巴士、小巴往返外區，預料住客的出行路程，大部分都「有瓦遮頭」。

Blue Coast分兩期發展，率先推出的3B期，預計關鍵日期為2025年12月，由兩座物業組成，細分為第1A、1B、2A、2B座，提供642伙，單位景觀大致分為向南、向北兩款，第1A、1B及2A座向北高層戶，向區內商廈，料可眺望較開揚山景；第2B座向北單位，料望屋苑內園景。至於向南單位，主要外望港島南岸的內園，及附近另一屋苑揚海，預料第1A座高層A室，可坐擁部分深灣海景。

樓花期20個月 逾七成屬3房

項目提供兩房至4房連套間隔，實用介乎452至1267方呎，主打的3房單位，佔474伙或約74%，實用728至1006方呎。

是次介紹的連裝修示範單位，屬3房1套開則，以第1B座28樓C室為設計藍本，實用972方呎、屬3房1套間隔；整體佈局方面，甫進入單位，可見鋪上雲石地板，彰顯氣派，而室內多處均有以雲石鋪砌的牆飾。

客廳配備廣角窗 採光度佳

有別於時下新盤，大廳採用呂字形開則，令客廳、飯廳分間更明確，擺放家具等亦更方便；單位不設露台，室內空間見使好用。單位另一亮點，是客廳配備有廣角窗，讓住客享有更佳的雙景觀，室內採光度亦更理想；此外，大門旁邊原則為儲物室，設計師將間隔拆去，變身成型格吧枱。

房間方面，接近大廳的客房亦經改動，拆去房門後變成為書房；主人套房擺放雙人大牀後，可以三邊下牀，亦不設工作平台；而兩間客房內籠四正實用，可因應住戶需要作不同用途。

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