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經濟

香港地產

佐丹奴劉國權4525萬購半山壹號4房

【明報專訊】二手交投持續活躍，名人買賣亦頻繁。早前被單一大股東建議罷免、連鎖服裝零售公司佐丹奴（0709）主席兼行政總裁劉國權，最新購入何文田半山壹號單位；資料顯示，何文田半山壹號半山徑9號高層，實用1975方呎4房雙套間隔，最新以4525萬元易手，實呎22,911元，登記買家為佐丹奴劉國權（LAU PETER KWOK KUEN），原業主2008年6月以3770萬元一手購入，持貨快16年，帳面獲利755萬元或20%。

郭少明沽伊利莎伯大廈兩房賺1.4倍

與此同時，市場亦接連錄得名人沽貨；資料顯示，莎莎國際（0178）主席郭少明及其妻子郭羅桂珍，透過公司持有的銅鑼灣伊利莎伯大廈B座高層8室，在本月初售出；單位屬於實用615方呎兩房戶，成交價950萬元，實呎15,447元；郭氏夫婦早於1996年4月以398萬購入，持貨約28年，帳面賺約552萬元，物業升值約1.38倍。

何恒光1825萬沽西浦3房 賺逾兩成

另外，由港鐵（0066）前物業總監何恒光，透過公司持有的西營盤西浦中低層A室，屬實用853方呎3房連套房戶，本月中亦以1825萬元轉手，實呎21,395元；何恒光於2013年1月以1493.8萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利331.2萬元或22%。

紅磡海名軒亦錄大額成交，為第1座高層B室，實用1963方呎4房雙套間隔，成交價5888萬元，實呎29,995元。

資料顯示，原業主為拓華投資有限公司，其註冊董事包括順聯控股執行董事陳錦泰（CHEN, KAM TAI WILLIAM）等，該公司於2010年9月以4800萬元購入，持貨逾13年，帳面賺1088萬元，物業期內升值約23%。

上車屋苑交投亦暢旺。中原區域營業董事黎宗文表示，新界東指標屋苑沙田第一城，3月至今暫錄約48宗成交，較上月全月約17宗，增加31宗或1.8倍，按月宗數料創2021年3月後3年新高，新成交包括第41座中層B室，實用284方呎兩房戶，議價後減價24萬元或約6%，以406萬元易手，實呎14,296元；原業主2007年以111萬元購入，持貨17年，帳面賺約295萬元或2.7倍。

相關字詞﹕沙田第一城 莎莎國際 郭少明 順聯控股 何恒光 港鐵 劉國權 佐丹奴

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