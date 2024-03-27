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經濟

香港地產

會德豐灣仔春園街單幢盤獲全幢洽購

【明報專訊】2月底港府全面撤辣後，不少新盤都錄得大手客入市個案；其中由會德豐發展、位於灣仔春園街的單幢新盤，更獲投資者全幢洽購，同系將軍澳日出康城SEASONS PLACE，今日次輪銷售今期餘下全數282伙，項目昨日截止認購登記共收11,780票，超額逾40倍。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指出，集團首季至今在港售樓套現逾75億元，相信4月可達全年目標100億元；他表示，集團旗下春園街項目獲投資者洽購全幢，項目提供88伙，原計劃今年中推出。 據發展商早前稱，項目定位為精品豪宅，單位實用約300方呎起、主打1房戶，現正進行上蓋工程，預計2025年落成。

天璽．海天瀧單日共錄5宗成交

SEASONS PLACE方面，今日次輪盡推今期餘下282伙，有超過85%單位折實價低於700萬元，是次共錄11,780個認購登記，超額逾40倍，打破首輪收票數字，再創「今年新盤票王」新紀錄。黃光耀稱，第12期往後期數銷售部署，需與港鐵（0066）商討。另一方面，新地（0016）旗下啟德跑道區天璽．海昨連售4伙，套現約2.59億元，有大手客以約1.77億元連購1座16樓A、B室，前者實用2183方呎4房3套間隔，成交價1.1635億元、實呎5.33萬元；後者實用1408方呎4房雙套戶，成交價6054.4萬元、實呎4.3萬元。

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，跑道區天瀧最新售出第2座9樓B室，實用1002方呎3房間隔，成交價3093萬元，實呎3.08萬元。

澐璟周六價單賣81伙 另90伙招標

由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，昨晚突擊上載銷售安排，周六（30日）以價單形式發售81個海景單位，包括15個兩房、66個兩房連儲物房單位，折實價由1235.2萬至1781.3萬元，折實均呎25,478元；發展商同時推出90伙招標。

相關字詞﹕維港滙 天璽‧海 SEASONS PLACE 灣仔春園街單幢項目 會德豐

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