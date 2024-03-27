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經濟
2024年3月27日星期三
股市最前線
阿里擱置菜鳥上市 擬回購少數股份 阿里雲盒馬先後叫停 分拆大計暫落空
比亞迪全年盈利升八成 末期息增1.7倍每股派3.096元
雷軍：小米智駕目標今年躋行業第一陣營
「北水」重臨 港股先低後高漲144點
如祺出行再申IPO
中電信多賺一成 派息率擬3年升至75%以上
2月出口跌0.8%遜預期 終止4連升
安踏去年純利增35% 末期息增派60% 績後股價創4個月新高
申洲去年純利微跌
快運首3月客座率近九成 3月乘客量破50萬人次
恒生推中小企融資基金 多個貸款方案組合涉330億
潤地去年核心盈利增近3% 遜預期
海底撈去年多賺1.75倍
疫後需求減少 日清去年收入跌5.8%
思捷瑞士附屬公司當地申破產
特朗普社媒借殼上市 身家急漲 與SPAC合併首日上市 股價曾飈58%
美耐用品訂單2月反彈1.4% 超預期
高通英特爾等組聯盟 研新平台破Nvidia獨大
張兆聰：港股成交不俗 港交所可博反彈
美元定存高息精選
姜靜：人幣日圓短期再貶空間有限
技術取勝：騰訊或292至307元波動
劉思明：個別科技股做好 走勢飄忽難捕捉
周顯：新馬供過於求 反映經濟差
湯文亮：iBanker冇客 搵工很艱難
Blue Coast最快明開價 收逾1200查詢 赤柱ONE STANLEY 預約睇樓需備百萬本票
會德豐灣仔春園街單幢盤獲全幢洽購
佐丹奴劉國權4525萬購半山壹號4房
官方樓指連挫10個月 跌幅近15%
希雲大廈下月中強拍 底價逾24億
美聯去年虧損收窄至4162萬
Blue Coast擁商場黃竹坑站雙地利
兩個站直達金鐘站
資本集團：美息見頂後利股市 看好健康護理AI具長期增長股份
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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