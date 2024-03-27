姜靜：人幣日圓短期再貶空間有限

人民幣中間價自周一起連續兩天走強，有迹象顯示中國國有銀行出售即期和遠期美元以穩定人民幣匯價，同時離岸人民幣的流動性明顯收緊，大大增加做空成本。上述一系列動作在短期內將壓制人民幣貶勢，但反彈暫時仍欠缺動力。估計美元兌在岸人民幣即期匯價需要進一步回撤至7.20 以下，離岸人民幣才有持續走強的空間，近期的支持位分別在7.23、7.2160 。

日圓方面，儘管日央行上周的加息決定未能提振日圓，但筆者認為日圓兌美元進一步走低的風險有限。首先，匯價目前已接近過去日本當局干預的水平；其次，根據美國商品期貨交易委員會的數據，日圓出現創紀錄的空頭倉位，市場人士對日方政策立場改變或官方干預的預期不足，我們留意到3個月日圓基差掉期升至2 年高位，反映市場對於對冲需求下降，對日圓短期內大幅走強的預期降低。技術層面來看，目前美元兌日圓在高點附近盤整，已非常接近152的關鍵阻力位（同時是三重頂），日線圖看漲勢頭完好，而RSI顯示從接近超買狀况轉向的初步迹象。本行最新的美元兌日圓預測，2024年第二季至2025年第一季分別為149、147、146及145。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]