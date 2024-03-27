美耐用品訂單2月反彈1.4% 超預期

內地iPhone銷情連續兩月放緩

中國信息通信研究院（CAICT）的數據顯示，受農曆年等因素影響，中國整體智能手機市場在2月按年萎縮近三分之一。外國品牌智能手機2月在華的出貨量跌至240萬部，按年大跌33%。彭博社指出，由於蘋果iPhone是唯一在中國擁有可觀市場份額的外國品牌，換言之iPhone 2月在華出貨量的按年跌幅達33%。這已是連續兩個月iPhone在華需求下滑。Canalys分析師指出，蘋果在中國的零售渠道仍在消化2023年第四季的出貨量，這可能預示未來幾個月iPhone在華銷售放緩。

由於西非國家的可可豆（Cocoa）收成減少，供應短缺，在紐約交易的可可期貨，昨盤中首次觸及每噸1萬美元創新高。

今年以來累計升幅超過1倍，較銅價還要貴，恐影響朱古力製造商的利潤。好時、吉百利等朱古力品牌母企億滋國際（美：MDLZ）昨早段股價跌逾1%。

（綜合報道）

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