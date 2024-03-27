海底撈去年多賺1.75倍

撤疫情管控措施 客流量增44%

按業務劃分，海底撈絕大部分收入來自餐廳經營。去年該項業務收入按年升35.7%至392.7億元，佔集團總收入94.7%，較2022年提升1.4個百分點。海底撈稱，雖然去年放緩餐廳網絡拓張速度，餐廳數量按年僅微增3間至1374間，顧客人均消費額亦從2022年的104.9元減少至99.1元，但由於新冠疫情管控措施取消，整體消費環境復蘇，消費者外出就餐次數增加，去年海底撈共接待超過3.97億人次顧客，客流量按年增43.7%，每日平均翻枱率達3.8次，高於去年每天3次，所以整體收入仍為增加狀態。

此外，外賣業務、調味品及食材銷售也分別貢獻了集團總收入的2.5%及1.9%。

稱未來尋求收購優質資產

海底撈表示，未來將持續提升顧客就餐體驗，不斷精進服務能力，繼續探索多元化的經營策略，例如餐飲創業品牌的挖掘、餐廳加盟業態的探索等，並策略性地尋求收購優質資產，進一步豐富餐飲業務形態和顧客基礎。