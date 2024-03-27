潤地去年核心盈利增近3% 遜預期

旗下華潤萬象核心淨利潤增31%

公司年內該實現物業簽約銷售額3070.3億元，按年增長1.9%，實現簽約面積1307萬平方米。截至去年底，其已銷售尚未結算的營業額為2841.5億元，有待於今年及往後年度結算。其資產管理規模達4274.6億元，同比增長19.2%，其中購物中心佔比達63.3%。旗下華潤萬象（1209）實現核心淨利潤為29.2億元，按年增長31.2%。

擬將房託發行規模增至逾500億

華潤置地執行董事謝驥在業績發布會上表示，在增購土地方面是以量入為出，並注重現金流安全為原則，亦會保持投資強度。他們會重視發展及經營不動產項目，並續物色有潛質的購物中心及高回報項目去收購合併。

另管理層亦展望未來5年推動資產證券化方面，將房託發行規模增至500億元以上。集團亦對房地產市場長期健康發展保持信心，大資管業務規模達4275億元，亦相信還有提升空間。