恒生推中小企融資基金 多個貸款方案組合涉330億

該恒生中小企融資基金由多個貸款方案組合而成，包括中小企融資擔保計下八成及九成信貸擔保產品、創科貸款、貿易貸款、循環貸款等。恒生銀行商務理財業務總監黃宏活表示，每間中小企貸款需求亦不同，而向恒生申請貸款的中小企不設最少貸款門檻。

不設最少貸款門檻 倘反應熱烈或加碼

李秀怡提到，恒生目前服務香港約四分之一的中小企，惟現時高息環境下，中小企客戶選擇放慢投資及不願意借太多貸款，但她認為目前市場中小企有一定的融資需求，而市場憧憬減息，將有利增加融資及投資需求。她更表示，若是次330億元融資基金反應熱烈而耗盡，該行或會將其中小企融資基金加碼。另外，李秀怡亦提到與旗下客戶討論時，發現現時中小企營商挑戰為業務現金流不足、未恢復疫前水平、營運成本增加，以及需要緣色轉型等。

李秀怡表示，目前中小企貸款壞帳率仍處於低位，若有恒生現有中小企客戶遇到困難，會為有需要客戶提供彈性處理，調整需要償還的本金額。對於仍在經營生意的客戶，不會單單因抵押品價格下跌而提早追收貸款（call loan），仍會審視客戶公司的營運及其信用。